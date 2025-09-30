Naktį Laisvės alėjoje siautė padegėjai?

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 30 d. apie 2.30 val. kavinės teritorijoje kilo gaisras.
Anot ugniagesių, atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė šiukšlių konteineris. Per gaisrą apdegė ir sutrūko picerijos langas, taip pat apdegė žaliuzės ir trys kondicionieriai.
Įtariamas padegimas. Aiškinamasi, kokį nuostolį padarė gaisras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tai baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
