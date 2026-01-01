Nauji metai Kauno klinikose: ir iš kišenių lipančius nykštukus matantis vyras, ir sužaloti vaikai

„Naujieji Skubios pagalbos skyriuje. Diedukas, kuris mato iš kišenių lipančius nykštukus, du vaikai, kuriems šuo įkando į žandą. Pacientai, kurie išgirdo cukrinio diabeto diagnozę, susirgo infarktu ar insultu. Įprastas vakaras Skubios pagalbos skyriuje, tačiau po vidurnakčio atkeliavo daug pacientų, kurie neplanavo taip sutikti 2026 metų. Labiausiai gaila tų, kurie dėl fejerverkų Naujuosius sutiko be piršto ar su sudėtingomis akių traumomis. Štai šis pacientas laikė lazdelę, leidžiančią spalvotus rutulius į orą, o ji netikėtai sprogo ir sužalojo plaštaką, – sausio 1-ąją feisbuke skelbė gydymo įstaiga. – Ačiū visiems dirbusiems šiąnakt ir visu šventiniu laikotarpiu. Jis kėlė tikrai daug iššūkių, nes pacientų srautas kai kuriomis dienomis buvo ir 50 proc. intensyvesnis. Sėkmingų Naujųjų metų! Saugokit save.“
Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovai skaičiavo, kad per parą nuo gruodžio 31 d. 8 val. ryto iš Kauno miesto sulaukta apie 300 skambučių.
Kaip jau rašyta, 33 pacientai prašė konsultacijos telefonu (dėl pakilusios temperatūros, dėl kraujospūdžio), vykta pas 265 pacientus.
