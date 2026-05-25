 Naujųjų naktį žiauriai subadė brolį: už grotų gali likti visam gyvenimui

Naujųjų naktį žiauriai subadė brolį: už grotų gali likti visam gyvenimui

2026-05-25 13:43
BNS inf.

Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 37-erių Vilkaviškio gyventojas R. Ž. kaltinamas šeimos nario nužudymu, pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

<span>Naujųjų naktį žiauriai subadė brolį: už grotų gali likti visam gyvenimui</span>
Naujųjų naktį žiauriai subadė brolį: už grotų gali likti visam gyvenimui / Asociatyvi Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Mirtimi pasibaigęs konfliktas tarp brolių kilo šių metų sausį. Bylos duomenimis, sausio 1-osios paryčiais kaltinamasis broliui ginčo metu tyčia peiliu sudavė smūgius į įvairias kūno sritis.

Įtariama, kad kaltinamasis peiliu dūrė ne mažiau kaip keturis smūgius nukentėjusiajam į krūtinę, kairę ranką, dešinę koją. Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų mirė įvykio vietoje.

Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis savo kaltę pripažino.

Šiuo metu vyrui taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.

Baudžiamasis kodeksas už šeimos nario nužudymą numato laisvės atėmimą nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Ikiteisminį tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

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