Nerami penktadienio naktis Kaune: policija su ugniagesiais šturmavo ne vieną slėptuvę

Prie vieno Taikos prospekto devyniaaukščio apie 2.30 val. jau buvo statomos ir ištraukiamos kopėčios. Tačiau jas pamatęs trečiojo aukšto bute buvęs asmuo nusprendė pats įsileisti policiją.

Ko pareigūnai ten ieškojo, šiandien ryte užsiminta tik abstrakčiai – kad iš medikų buvo gautas pranešimas, jog iš vienos gydymo įstaigos pasišalino dėl sveikatos būklės ten privalantis būti asmuo. Ir jo minėtame Taikos prospekto bute, kurį bandyta šturmuoti pasitelkus ugniagesių gelbėtojų ištraukiamas kopėčias, nerasta. Tačiau po kurio laiko šis asmuo aptiktas kitame Taikos prospekto bute ir kategoriškai atsisakė grįžti atgal į gydymo įstaigą.

Apie 5 val. Kauno policijos pareigūnams reikėjo ugniagesių gelbėtojų pagalbos ir Garliavoje Liepų gatvėje. Iki vieno jos dviaukščio policininkus buvo atvedęs prieš kelias valandas ne per toliausiai esančioje Gulbės ir Liepų gatvių sankirtoje įvykęs kriminalas, kuriuo galimai bandyta paslėpti kito nusikaltimo pėdsakus. Apie 1.30 val. buvo gautas pranešimas, kad šioje sankirtoje pastebėtas degantis ant betoninio bloko užvažiavęs automobilis „Peugeot 309“.

Jau po kelių minučių įvykio vietoje buvę ugniagesiai gelbėtojai rado šį „Peugeot“ jau degantį atvira liepsna. Ją pavyko lokalizuoti per šešias minutes. O visiškai sutramdyti – dar per septynias. Per tą laiką sudegė visos degios „Peugeot“ detalės.

Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už svetimo turto sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu, už ką gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Sekdami karštais galimų įtariamųjų pėdsakais, policijos pareigūnai už kelių valandų jau buvo prie minėto privataus Liepų gatvės namo. Tačiau, negalėdami į jį patekti, tradiciškai išsikvietė pagalbon ugniagesius gelbėtojus.

„Reikalinga pagalba patekti į namą, kurio viduje – galimai nusikaltę asmenys“, – tokį prašymą 5.23 val. užregistravo Kauno ugniagesiai gelbėtojai. Tačiau užteko vien jų pasirodymo ir buvusieji policijos pareigūnų apgulto namo viduje duris atidarė patys.

Įtariant sukėlus gaisrą, per kurį sudegė minėtas „Peugeot“, sulaikytas 30-metis garliaviškis. Daugiau informacijos apie šį ikiteisminį tyrimą pareigūnai kol kas neteikia, nes jis tik prasidėjo. Tačiau prasitarta, kad panašu, jog pavogus automobilį ir šio nesuvaldžius, jis iš pykčio buvo padegtas.