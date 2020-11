Plačiai nuskambėjęs rinkimų incidentas baigėsi lygiosiomis

Pats pasiūlė kviesti policiją

"Jis pats pasiūlė iškviesti policiją. O šios pareigūnai pasinaudojo jiems suteikta teise, kol bus renkama pirminė medžiaga, sulaikyti galimą įtariamąjį viešosios tvarkos pažeidimu įstatymų leidžiamoms kelioms valandoms", – taip "Kauno dienai" komentavo šį, anot jos pačios, nesusipratimą ikiteisminiam tyrimui vadovavusi Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė Rita Mikalauskienė.

"Kauno diena" rašė, kad šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po Drobės rinkimų apylinkės, įsikūrusios Šančiuose esančiame Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, komisijos pirmininko skambučio, vykstant pirmajam rinkimų į Seimą turui, pagal tarnybinį į nupasakoto incidento vietą vykusių policininkų pranešimą.

Policiją kvietęs šios rinkimų apylinkės komisijos pirmininkas tada prisipažino pastebėjęs savavališkai balsuojančiuosius fotografuojantį ir filmuojantį nepažįstamąjį ne iš karto, o pasiteiravus šio, ką čia daro ir, kas jis toks, svečias atsakė jam tuo pačiu: "O kas tu toks?!" Daugiau jis į kalbas nesileido, atsisakydamas ne tik prisistatyti, bet ir parodyti dokumentus. Be to, ėmė kilti sąmyšis, nes kai kurie jo balsuojant įamžinti žmonės ėmė reikalauti nuotraukas ištrinti. "Mes nežinome, kur jos bus panaudotos!" – toks buvo šių argumentas. Nepaisant to, nepažįstamasis pradėjo fotografuoti ir visus bandančiuosius jį sudrausminti, iškvietus policiją, pareigūnams teko jį išvesti prievarta, nes svečias panašiai buvo linkęs bendrauti ir su jais.

Fotografo versija

Kiek kitaip apie šį incidentą buvo pasakojama redakcijos gautame elektroniniame laiške, kurio niekas nepasirašė.

"Savo fotokamera nutariau įamžinti Seimo rinkimus", – teigė šio apie penktą valandą ryto atsiųsto laiško autorius. Laiško autorius tikino, kad stengėsi niekam netrukdyti ir būti atokiau nuo rinkėjų srauto. Ir tuo nepatenkintiems rinkimų komisijos nariams bei stebėtojams bandęs priminti, kad čia – vieša vieta. Tačiau jam buvo atsakyta, kad galima fotografuoti tik su komisijos leidimu. Laiško autorius teigė, kad jam neleidžiant to daryti, buvo pažeistos jo teisės, numatytos ir šalies Konstitucijoje, ir Visuomenės informavimo įstatyme.

Policija, sulaikiusi šį 1992 m. gimusį šilainiškį, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai jo padaryto viešosios tvarkos pažeidimo. Be to, iš sulaikytojo buvo paimtos jo turėtos filmavimo ir fotografavimo priemonės. Jis vėliau buvo paleistas nepareiškus jokio įtarimo, tik apklausus specialiuoju liudytoju.

Kilus konfliktui, jam tiesiog reikėjo išeiti, o ne šį gilinti.

Ir policijai šis aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo teigė fotografavęs rinkimus į Seimą savo kolekcijai. Ir ne vienoje Kauno rinkimų apylinkėje. Prieš tai fotografavo Šilainių rinkimų apylinkėje, kurioje pats balsavo. Vėliau – miesto centre. Vienoje iš jų po to, kai jis pasakė komisijos pirmininkui, kad nori padaryti kelias nuotraukas, šis dar šūktelėjo: "Visi šypsomės!" ir nieko nedraudė. Neturėjo jokių pretenzijų ir balsavusieji.

Teisiškai – nieko neleistino

Pasak prokurorės, peržiūrėjus vaizdo įrašą iš Drobės rinkimų apylinkės matyti, kad šis iki tol jokių reikalų su policija neturėjęs fotografu mėgėju pristatantis asmuo ten fotografavo ir filmavo apie pusvalandį. Kol tai nepatiko vienam balsavusiajam.

"Norėjau nufotografuoti, kaip jis meta savo balsą į balsadėžę", – teisinosi policijai fotografas, panašu, kad po to, kai dėl jo elgesio pradėta piktintis ir dėl to įsikišus rinkimų komisijos pirmininkui, jau nebesivaldęs. "Kilus konfliktui, jam tiesiog reikėjo išeiti, o ne šį gilinti", – tokia prokurorės nuomonė.

Sprendimą nutraukti pradėtą ikiteisminį tyrimą jį priėmė, peržiūrėjus iš rinkimų apylinkės gautą vaizdo įrašą ir laikmenų, išimtų iš laikinai paimtos fotografo turėtos įrangos, turinį. "Peržiūrėjus vaizdo įrašą nieko neleistino nekonstatavau. Seimo rinkimų įstatyme draudžiama tik filmuoti ar fotografuoti balsavimo kabinose. Apie draudimus tai daryti bendrose patalpose minėtame įstatyme neužsimenama. Nuotraukose – taip pat nieko draudžiamo. Tik bendri planai", – teigė prokurorė.

Pasak jos, nenustatyta ir kad šis fotografas pažeidė viešąją tvarką, nes Baudžiamojo kodekso straipsnis, pagal kurį pradėtas ikiteisminis tyrimas, kalba apie įžūlų elgesį, grasinimus, piktybišką tyčiojimąsi arba vandališkus veiksmus, demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdant visuomenės rimtį ar tvarką. Kad būtų galima fotografui pareikšti tokį įtarimą, jis turėjo vartoti necenzūrinius žodžius, ką nors primušti, išdaužyti ar išvartyti rinkimų apylinkės inventorių ir pan.