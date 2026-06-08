 Po audringo savaitgalio – žinia iš tarnybų

Po audringo savaitgalio – žinia iš tarnybų

2026-06-08 09:04
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Savaitgalį ugniagesiai 25 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių.

<span>Po audringo savaitgalio – žinia iš tarnybų</span>
Po audringo savaitgalio – žinia iš tarnybų / Simono Baltušio nuotr.

„Daugiausiai kartų – 16 – buvo išvykimų penktadienį, labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskrityse”, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis.

27
Kaune vėjas nuplėšė namų stogus
Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Kaune vėjas nuplėšė namų stogus

Šeštadienį tokių išvykimų šalyje buvo 10, iš jų 5 buvo Kaune,  Šiauliuose – 2, kitose apskrityse – po 1.

Pagalbos prašymų ugniagesiai sulaukė ir sekmadienį.

Sekmadienio paryčiais, 5.23 val., policija ugniagesiams pranešė, kad Jonavos rajone, Šilų seniūnijoje, Jadvygavos kaime, ant važiuojamosios kelio dalies užvirtęs medis. Jis buvo supjaustytas ir patrauktas.

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, vakare, po 18 val., gautas pranešimas, kad Jonavos rajone, Kulvos seniūnijoje, Marviliaus kaime, kelyje, medis pavojingai palinkęs į kelio važiuojamąją dalį. Pavojingai pasvirusi šaką gelbėtojai patraukė rankomis.

Šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau atliko daugiau nei pusę tūkstančio nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų šalinimo darbų. Daugiausia jų registruota balandį (194) ir gegužę (205).

Praėjusiais metais ugniagesiai gelbėtojai 1 tūkst. 610 kartų vyko šalinti užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų. Daugiausia tokių darbų atlikta birželį (394) ir liepą (209).

Tuo metu vien per 2024 m. liepą po šalį siaubusių audrų ugniagesiams gelbėtojams teko atlikti net 1 tūkst. 555 medžių šalinimo darbus.

Šiame straipsnyje:
ugniagesiai gelbėtojai
audra
virto medžiai
vėjas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų