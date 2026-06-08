Po audringo savaitgalio – žinia iš tarnybų

„Daugiausiai kartų – 16 – buvo išvykimų penktadienį, labiausiai nukentėjo Kauno apskritis. Išvykimų taip pat buvo Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskrityse”, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Vaičiulis.
Šeštadienį tokių išvykimų šalyje buvo 10, iš jų 5 buvo Kaune, Šiauliuose – 2, kitose apskrityse – po 1.
Pagalbos prašymų ugniagesiai sulaukė ir sekmadienį.
Sekmadienio paryčiais, 5.23 val., policija ugniagesiams pranešė, kad Jonavos rajone, Šilų seniūnijoje, Jadvygavos kaime, ant važiuojamosios kelio dalies užvirtęs medis. Jis buvo supjaustytas ir patrauktas.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, vakare, po 18 val., gautas pranešimas, kad Jonavos rajone, Kulvos seniūnijoje, Marviliaus kaime, kelyje, medis pavojingai palinkęs į kelio važiuojamąją dalį. Pavojingai pasvirusi šaką gelbėtojai patraukė rankomis.
Šiemet ugniagesiai gelbėtojai jau atliko daugiau nei pusę tūkstančio nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų šalinimo darbų. Daugiausia jų registruota balandį (194) ir gegužę (205).
Praėjusiais metais ugniagesiai gelbėtojai 1 tūkst. 610 kartų vyko šalinti užgriuvusių medžių ir nukritusių šakų. Daugiausia tokių darbų atlikta birželį (394) ir liepą (209).
Tuo metu vien per 2024 m. liepą po šalį siaubusių audrų ugniagesiams gelbėtojams teko atlikti net 1 tūkst. 555 medžių šalinimo darbus.
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