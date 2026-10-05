 Policijai Kauno apskrityje įkliuvo daugiau nei 1200 lakstūnų

Policijai Kauno apskrityje įkliuvo daugiau nei 1200 lakstūnų

2026-10-05 16:41 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugsėjo 28 – spalio 4 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1240 greičio viršijimo atvejus.

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<span>Policijai Kauno apskrityje įkliuvo daugiau nei 1200 lakstūnų</span>
Policijai Kauno apskrityje įkliuvo daugiau nei 1200 lakstūnų / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino daugiau nei 7,9 tūkst. transporto priemonių. 

Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 21 neblaivų vairuotoją, 18 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti net 356 atvejai, kuomet vairuojant buvo naudojamasi mobiliojo ryšio telefonu.

Šiame straipsnyje:
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