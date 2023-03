Praėjusios savaitės lakstūnas – 170 km/val. greičiu skriejęs BMW vairuotojas

Kauno pareigūnai per savaitę užfiksavo beveik du šimtus pėsčiųjų pažeidimų, 672 greičio viršijimo atvejus, išaiškino 4 neblaivius vairuotojus.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET).

Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 672 greičio viršijimo atvejus.



Praėjusios savaitės lakstūnas užfiksuotas penktadienį. Kovo 10 d. apie 10.40 val. Kaišiadorių r., magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda automobilis BMW, kur leistinas važiavimo greitis – 110 km/val., važiavo 170 km/val. greičiu.



Vairuotojui (g. 1985 m.) surašytas administracinio nusižengimo protokolas.



Kovo 11-ąją apie 21.20 val. Kaune, K. Baršausko g., pareigūnai patikrinimui sustabdė automobilį „Peugeot“. Vairuotojas (g. 1989 m.) prisipažino pareigūnams, kad vakar ir šiandien vartojo alkoholinius gėrimus.



Negana to, paaiškėjo, kad vyras vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės vairuoti, nes ši teisė jam yra atimta. Vyrui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,39 prom.



Savaitgalį Kelių policijos pareigūnai vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kauno mieste ir rajone, Jonavos rajone ir Kėdainių rajone patikrino daugiau nei 3,5 tūkst. transporto priemonių.



Jų metu išaiškinti 4 neblaivūs vairuotojai (1,39 prom.; 0,50 prom.; 0,77 prom.; 0,22 prom.).



Iš viso per savaitę Kelių policijos pareigūnai nustatė 4 neblaivius automobilio vairuotojus ir 6 asmenis, kurie vairavo transporto priemones neturėdami tam teisės. Taip pat vykdytų priemonių metu pareigūnai nustatė beveik 200 pėsčiųjų, kurie perėjo važiuojamąją kelio dalį draudžiamoje vietoje.

Kauno apskrityje šiais metais žuvo 5 eismo dalyviai (2022 m. iki kovo pabaigos – 4), 114 sužeisti (2022 m. iki kovo mėnesio pabaigos – 105).