Prasidėjęs šildymosi sezonas jau pareikalavo aukų: ugnis nusiaubė Romainių kotedžą, žuvo šuo

Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine apie antradienio iškvietimus, apie tai, kad Žalčio Karūnos gatvėje dega keturių aukštų nams, kuriame yra žmonių, buvo pranešta rugsėjo 30 d. 21.09 val.
Atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė šio sublokuoto su kitais namis apie 400 kvadratinių metrų trijų aukštų kotedžo su palėpe trečiasis aukštas. Jame buvę vaikas, dvi moterys ir vyras jau buvo palikę degantį namą. Pirminiais duomenimis, išvesti į lauką vaiką padėjo kaimynai, viena moteris pati nušoko nuo pirmojo aukšto stogelio, o kitą moterį ir vyrą iš degančio aukšto kopėčiomis taip pat nukėlė kaimynai.
Visus išgelbėtuosius apžiūrėjo greitosios pagalbos medikai. Į gydymo įstaigą išvežti tik vyras ir viena iš moterų. Vyras apdegė ranką. Moteris prisikvėpavo dūmų.
Deja, konstatuota, kad žuvo šuo.
Gaisras lokalizuotas 21.47 val., o užgesintas – 21.59 val. Per tą nepilną valandą nuo pranešimo apie nelaimę ugnis pasiglemžė tris degusio aukšto kambarius su visais juose buvusiais daktais – išdegė apie 100 kvadratinių metrų ploto. O apatiniai aukštai sulieti vandeniu.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės, pirminiais duomenimis, gaisras kilo dėl elektros prietaisų arba jos instaliacijos gedimų. Turimas galvoje elektrinis šildytuvas, kuriuo šildytasi, naudojant prailgintoją. O ugnis nuvilnijo per visą aukštą žaibiškai, nes jis buvo iškaltas lakuotomis dailylentėmis. Gaisras išplito ir dėl to, kad vidinės kambarių durys buvo su stiklais, kurie nuo karščio išdužo.
Beje, po kelių valandų ugniagesiams gelbėtojams vėl teko skubėti į šią gaisravietę – 2.39 val. vėl pranešta, kad dega šis kotedžas. Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine, atvykus atviro degimo nebuvo, tačiau pastogėje garavo apšiltinimo medžiaga. Vata išimta ir pabudėta, kol garuoti nustojo.
