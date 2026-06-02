Prekybinius kioskus nusiaubė liepsnos

Kauno ugniagesių paros įvykių suvestinėje nurodoma, kad 00.17 val. gautas pranešimas, jog dega prekybiniai kioskai.
Atvykę ugniagesiai rado atvira liepsna degantį pastatą. Užgesino, nuardė dalį stogo, dalį lubų.
Anot tarnybų, pastatas mūrinis, stogas bitumo dangos, prie jo pristatyta 4x3 m dydžio medinių konstrukcijų pavėsinė.
„Sudegė pavėsinės medinės konstrukcijos, apdegė ir apanglėjo pavėsinėje buvę mediniai daiktai, termiškai paveiktos pavėsinėje buvusios metalinės statinės. Ugnis iš pavėsinės persimetė į pastato stogą. Termiškai paveikta skardinė stogo danga, aprūko siena, apdegė elektros instaliacijos laidai, vandeniu sulietos pastato vidaus patalpos su ten buvusiais daiktais“, – konstatuojama suvestinėje.
Daugiau informacijos ugniagesiai kol kas neturi. Įvykio priežastys – tiriamos.
Kauno ugniagesių atstovė paminėjo, kad kvietimo metu buvo įvardintas vienas nelaimės adresas, o po to figūruoja kitas. Abu jie gerokai nutolę vienas kito, bet toje pačioje gatvėje.
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