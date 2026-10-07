Prokurorės sūnaus spintoje – dar vienas iškalbingas skeletas: ar apie jį tikrai nežinota?

Kompromituojanti bičiulystė
Minėta priežastis susijusi su skandalingu nusikalstamo pasaulio atstovu Mindaugu Mažeika, pravarde Asilas, kuris buvo tapęs Kauno teisėsaugininkų galvos skausmu.
Nagrinėjant viena iš eilinių jo bylų, pasiekusių teismus minėtais M. Mažeikos siautėjimo laikais, joje buvo apklaustas ne tik L. Poška, bet ir jo tėvas. Pastarasis – kaip oficialus automobilio „BMW X5“, kuriuo M. Mažeika, apsvaigęs nuo kvaišalų kokteilio, sukėlė Šilianiuose masinę avariją, savininkas. O jo sūnus – dėl to, kad tuo metu, kai įvyko šis didelį atgarsį sukėlęs eismo įvykis, šiuo automobiliu naudojosi ir, kaip įtarta, galėjo leisti juo pasinaudoti ir savo bičiuliui, pravarde Asilas, su kuriuo prieš šį įvykį dalyvavo viename pobūvyje.
Minėta masinė avarija, per kurią M. Mažeika, anot liudytojų, skriedamas per Šilainius minėtu BMW ne mažesniu kaip 100 km/val. greičiu, išvažiavo Baltų prospekte į priešpriešinę eismo juostą ir apgadino keturis šalikelėje stovėjusius automobilius, įvyko vieną 2017-ųjų liepos vidurdienį. Ir šią masinę avariją M. Mažeika sukėlė ne tik būdamas neblaivus, o jo kraujo bei šlapimo tyrimuose tada radus ir kokaino, bet ir neturėdamas teisės vairuoti, nes ši iš jo buvo atimta.
Apie šios administracinės bylos nagrinėjimą Kauno apylinkės teisme tada rašė ir portalas kauno.diena.lt., cituodamas M. Mažeikos parodymus teismui, kad jis ir anksčiau važinėjo šiuo BMW, kai L. Poška pats negalėdavo jo pavežėti. Nors pastarasis, už nugaros sėdint tėvui, tikino, kad tai buvo pirmas kartas ir jis net nematęs, kaip M. Mažeika pasiėmė jo automobilio raktelius.
L. Poškos tėvas tada teisme teigė, kad įvykio metu buvo išvykęs į Vokietiją ir savo automobilį, kaip įprasta, palikęs sūnui.
Viena iš priežasčių, kodėl teismas tada šio BMW nekonfiskavo, buvo netinkamai gydymo įstaigoje, į kurią po šio eismo įvykio buvo atvežtas susižalojęs M. Mažeika, užpildyti dokumentai. Konstatuota, kad pažeista asmens būklės vertinimo metodika, tiriant tada jo būklę. Medicininiame apžiūros akte nebuvo parašyta, kas privaloma – ar jis apsvaigęs, ar ne. Esą išvada bus po jo kraujo ir šlapimo tyrimo. Tačiau specialistui radus M.Mažeikos, kuriam buvo nustatytas tik 0,3 prom. girtumas, organizme kokaino bei psichotropinių medžiagų, jokios galutinės išvados nebuvo.
Rašant apie ne mažiau šokiruojančią šios bylos baigtį, kas tokie minėti jos liudytojai, nežinota. Tačiau jau tada į akis krito įžūlus L. Poškos elgesys, dėl ko tekste ir buvo paminėti jo vardas bei pavardė, padėję nenueiti minėtiems skandalingiems faktams į užmarštį.
Belieka priminti, kad 2019 rugpjūtį M. Mažeika buvo nuteistas dvylikos metų laisvės atėmimu už savo draugo, sieto su „agurkiniais“, nužudymą per 2016-ųjų Velykas, taip pat apsvaigus nuo alkoholio bei narkotinių medžiagų. Nužudytojo kūnas vėliau buvo aptiktas viename šiukšlynu paverstame pakaunės pušynėlyje, o automobilis, kuriuo jis čia atvežtas po to, kai buvo nušautas, rastas ne per toliausiai sudegintas. Tuo metu, kai M. Mažeika sukėlė Šilainiuose su BMW, kuriuo naudojosi L. Poška bei jo tėvas, minėtą masinę avariją, šią nužudymo bylą jau buvo planuojama artimiausiu metu perduoti teismui.
Neeilinės slėpynės
Kaip jau rašyta, 41-erių L.Poška, kuris kaltinamajame akte apibūdinamas, kaip neteistas ir bedarbis, stojo prieš Kauno apylinkės teismą dėl dviejų pernai įvykdytų išpuolių.
Jis kaltinamas vieną pernykščio rugsėjo vakarą , būdamas neblaivus (1,44 promilės), vieno Raudondvario daugiabučio kieme grasinęs iš kišenės išsitrauktu revolveriu nepilnamečiams, o vėliau vienam iš jų, gimusiam 2009 m., įrėmęs šį ginklą į šlaunį, t.y. viešosios tvarkos pažeidimu bei neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.
Tiesa, Policijos departamento suvestinė apie išskirtiniausius pernykštės rugsėjo 20-osios kriminalus šalyje informavo apie šį incidentą be pačių skandalingiausių jo detalių: „apie 21.20 val., Kauno rajone, Raudondvario kaime, automobilių stovėjimo aikštelėje konflikto dėl nepilnamečių keliamo triukšmo važinėjant motoroleriais metu vyras, gimęs 1985 m., priėjęs prie vieno iš nepilnamečių, gimusio 2009 m., išsitraukė daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą ir pagrasino, kad iššaus. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Rastas ir paimtas ginklo muliažas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.“
Portalui kauno.diena.lt papildomai išsiaiškinus, kad įtariamojo namuose, kur jį sulaikė policija, buvo rasta molinė gertuvė, panaši į šaunamąjį ginklą, t.y. minėtas ginklo muliažas, jos savininko uždarymas į areštinę atrodė, kaip perteklinis policijos pareigūnų jėgos naudojimas. Nors ilgai jis ten neužsibuvo – buvo paleistas, skiriant rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos bei dokumentų paėmimą. Tačiau tai kažkodėl bandyta slėpti, teigiant, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas susijęs su nepilnamečiais, todėl informacija apie jį neskelbtina. Tokią informaciją, gautą iš Alytaus apylinkės prokuratūros, kuriai buvo patikėtas vadovavimas šiam ikiteisminiam tyrimui, kaip teigta, siekiant objektyvumo, tada portalui kauno.diena.lt perdavė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus atstovė, teikianti informaciją apie Kauno apygardos prokuratūros, kuriai priklauso ir Alytaus prokuratūra, veiklą.
Dabar jau žinant, kas minėto 2009 m. gimusio paauglio tėvas, į perteklinius panašūs policijos veiksmai tampa labiau suprantami. Beje, jau kitą dieną šis ikiteisminis tyrimas iš Kauno policijos taip pat buvo paimtas ir perduotas Alytaus policijai.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, minėto paauglio tėvas – advokatas, besiverčiantis šia praktika 19 metų ir turintis kontorą Kauno centre.
Tačiau ne mažiau iškalbinga ir tai, kas buvo L. Poškos advokatas ikiteisminio tyrimo metu. Tada jam atstovavo buvęs mamos kolega – Stasys Kasiulis, dirbęs prokuratūroje 18 metų ir buvęs ne tik Kėdainių bei Alytaus prokurorų vadovu, bet ir prokurorų profesinės sąjungos pirmininku. Nors, perdavus bylą teismui, L. Poška sutarties su S. Kasiuliu, pastarojo teigimu, nebuvo pratęsęs, vėliau ji visgi buvo pratęsta.
Per dešimt mėnesių – trys nusikaltimai?
Perduodant gegužę L. Poškos bylą teismui, jau buvo patikslinta, kad „surinkti papildomi duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog nepilnamečiams grasinta revolveriu“. O vieno iš jų, portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėto paauglio, kuriam ginklas buvo įremtas į šlaunį, atstovas ir bendrapavardis, pareiškė L. Poškai 2 tūkst. eurų ieškinį dėl patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu. Nors nukentėjusiaisiais per minėtą konfliktą su L. Poška yra pripažinti trys nepilnamečiai.
Be to, teismui perduotoje byloje L. Poška kaltinamas ne tik jau minėtais viešosios tvarkos pažeidimu bei neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu, bet ir dar vienu nusikaltimu, padarytu pernai gruodį.
Remiantis kaltinamuoju aktu, vieną pernykščio gruodžio naktį, apie 2 val., taip pat būdamas neblaivus, jis savo gyvenamoje vietoje smurtavo prieš sugyventinę. Šiai konflikto metu suduota ne mažiau kaip dešimt smūgių kumščiais į galvą, pilvą bei krūtinę. Valstybinė ligonių kasa už nukentėjusiosios gydymą yra pareiškusi 1200 eurų ieškinį.
Neišvengė naujų susidūrimų su policija L. Poška ir jau perdavus jo bylą teismui. Ir apie tai vėl buvo pranešta Policijos departamento suvestinėje. Šį kartą – apie išskirtiniausius šiųmetės liepos 20-osios kriminalus šalyje.
Jose teigta, kad tądien, apie 19.40 val., Kaune, Kapsų gatvėje, pastebėtas stovintis „VW Golf“, kuriame sėdėjo du 1992 m. gimę vyrai ir vienas, gimęs 1985 m. O griovyje šalia šio automobilio rasti ir paimti pistoletas „TT“ bei dėtuvė su 6 šoviniais. Visas „VW Golf“ ekipažas uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Ir toliau siejamas ir su gaujomis?
Iš itin ir po minėto įvykio Kauno Žaliakalnyje nekalbių Kauno teisėsaugininkų portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išpešti tik tiek, kad policijos patruliai atkreipė dėmesį į minėtą „VW Golf“, vadovaudamiesi vadinamuoju šeštuoju jausmu. Ir sulaikytieji buvo blaivūs bei yra žinomi policijai.
O kitą dieną nusprendus pasidomėti, ar pavyko išsiaiškinti, kieno minėtas ginklas, t.y. ar kreiptasi į teismą dėl kurio nors iš sulaikytųjų suėmimo, paaiškėjo, kad ir šį ikiteisminį tyrimą kuruoja ne Kauno prokurorai, nors jį atlieka Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikaltamumo tyrimo valdyba.
Tada portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad šiam ikiteisminiam tyrimui „siekiant užtikrinti tolygų darbo krūvį ir objektyvų bei nešališką tyrimą“ vadovauja Utenos apylinkės prokuratūra. Ir įtarimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu bei šaudmenimis pareikštas visiems trims automobilio „VW Golf“ ekipažo nariams, dėl ko galima daryti išvadą, kad išsiaiškinti, kieno ginklas bei dėtuvė su šoviniais rasti griovyje, nepavyko. Tačiau nei dėl vieno iš įtariamųjų suėmimo į teismą nesikreipta – visiems paskirta švelniausia kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos. Nors per kratą vieno iš jų namuose, portalo kauno.diena.lt žiniomis, – ne L. Poškos, buvo rastas ir nešaunamiesiems ginklams priskiriamas įrankis, kurio galima paskirtis – žaloti žmones, bei galimai augalinės kilmės narkotikai. Be to, abu buvę L. Poškos bendrakeleiviai – jau teisti už vagystes, nesunkų sveikatos sutrikdymą ir disponavimą narkotikais.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, L. Poška tebėra minėto liepos pabaigoje pradėto ikiteisminio tyrimo įtariamasis ir jam skirta kardomoji priemonė nėra pakeista.
Kuo toliau, tuo gražiau
Pirmasis bandymas atversti Kauno apylinkės teismui perduotą L. Poškos bylą buvo rugpjūčio viduryje, nes ją gavęs šio teismo teisėjas Raimundas Mikšta, kaip iš pradžių tikėtasi, nuo jos nagrinėjimo nenusišalino. Tačiau, panašu, kad ne todėl, jog į tokias persipinusių darbo santykių situacijas pastaruoju metu teismuose žiūrima liberaliau. Paaiškėjus, kas pagrindinio nukentėjusiojo tėvas, – kokia prasmė teisėjui priimti minėtą sprendimą, kurio iš jo tikėtasi, kai ir kaltinamasis, ir nukentėjusysis yra teisininkų, dalyvaujančių Kauno apylinkės teisme nagrinėjamose bylose, atžalos?
Iškalbingesnis – teismą pasiekęs pagrindinio nukentėjusiojo atstovo prašymas nagrinėti bylą jam bei sūnui nedalyvaujant, tačiau pilnai palaikant kaltinamajam pareikštą ieškinį.
Minėtas pirmasis šios bylos posėdis truko vos kelias minutes, o įdomiausia dalis prasidėjo po jo. Tada posėdį sužlugdė pats L. Poška, kuriam pavyko įteikti šaukimą į jį tik išsiuntus kvietimą registruotu paštu, nes tai darius elektroniniu būdu, teisiamasis, panašu, kad buvo linkęs žaisti slėpynes. O jam nepasirodžius posėdyje laiku, buvo nuspręsta skelbti šiame teismo procese kelių savaičių pertrauką, nes nei prokurorė, nei vieno iš nukentėjusiųjų tėvas, vienintelis tada atvykęs į minėtą posėdį, nežinojo, kodėl nėra L. Poškos.
Galiausiai teisėjui pareiškus, kad, jeigu kaltinamasis nepateiks dokumento, pateisinančio jo neatvykimą, į kitą posėdį jis bus atvesdintas su policijos pagalba, pradėta skirstytis. Tačiau tada horizonte pasirodė įtartina pora, nuo kurios mažų mažiausiai dvelkė pagiriomis. Prasibrovusi pro žiniasklaidos atstovus, ji skubėjo į teismo salę, kurioje ką tik baigėsi posėdis.
Tai, kad šios poros moteriškoji pusė turi šioje byloje nukentėjusiosios statusą, nes pernai gruodį buvo L. Poškos sumušta, portalui kauno.diena.lt patvirtino ji pati, pasiteiravus jos, ar jie vėl kartu. Tiesa, L. Poška draudė jai bendrauti su žiniasklaida. Bambėjo jis kažką po nosimi ir fotografuojamas. Ir netrukus pradėjo dengti veidą.
Nors kaltinamasis atvyko pavėlavęs, teismo posėdis atnaujintas nebuvo, nes jo dalyviai jau buvo išsiskirstę.
Antras bandymas atversti šią bylą buvo rugpjūčio pabaigoje, bet tada teisme nepasirodė minėta nukentėjusioji, tačiau buvo gauta duomenų, kad ji galimai serga. Tada posėdis atidėtas, konstatuojant, kad nežinoma šios nukentėjusiosios pozicija, t.y., ar ji nori dalyvauti nagrinėjant šią bylą ir, ar tikrai neturi L. Poškai finansinių pretenzijų.
Trečiasis bandymas atversti šią bylą buvo šiandien. Tačiau ir jis truko vos kelias minutes. Neatvykus nei L. Poškai, nei jo draugei, turinčiai nukentėjusiosios statusą, kaltinamojo advokatas teismą informavo, kad likus apie pusvalandžiui iki posėdžio jis sulaukė nukentėjusiosios skambučio, kad pakeliui į teismą – išvažiuodami iš dabartinės savo gyvenamosios vietos Kaune – jie pateko į eismo įvykį. Ir nesutaria su į juos „įvažiavusio“ automobilio vairutoju, kas dėl to kaltas, todėl, greičiausiai, kvies policiją ir į teismo posėdį nespės.
Tiesa, portalui kauno.diena.lt pasiteiravus Kauno policijos atstovės, ar buvo panašiu laiku mieste užregistruotas pranešimas apie įvykusį techninį eismo įvykį, nesutariant, kas dėl jo kaltas, gautas neigiamas atsakymas. Nors L. Poškos advokatas portalui kauno.diena.lt teigė, kad, jo duomenimis, šiuo metu jo ginamasis su drauge gyvena Kaune. Tiesa, bylą nagrinėsiantis teisėjas portalui sakė, kad teismas informacijos apie kaltinamojo gyvenamosios vietos pasikeitimą nėra gavęs.
Kitas šios sunkiai girgždančios bylos posėdis numatytas jau lapkričio pabaigoje. L. Poškos advokatas, su kuriuo po neįvykusio pirmojo šios bylos posėdžio, kurį lydėjo iškalbinga fotosesija, teisiamasis vėl atnaujino sutartį, portalui kauno.diena.lt pripažino, kad galimai tai susiję su žiniasklaidos susidomėjimu šia byla.
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