Promilės prie vairo: Kauno sankryžoje „Mercedes-Benz“ vairuotojas rėžėsi į stovintį automobilį

Policijos duomenimis, birželio 15 d. apie 20.20 val. Kaune, Žaibo ir Sūkurių gatvių sankirtoje, automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas neblaivaus vyro, kliudė stovintį automobilį „Chrysler“. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,35 promilės.
Tą pačią dieną, apie 15.47 val., Kaišiadorių rajone, Kruonio miestelyje, pareigūnams įkliuvo neblaivus automobilio „Toyota“ vairuotojas. 1983 m. gimusiam vyrui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,07 promilės.
Dar vienas neblaivus vairuotojas sustabdytas apie 21.05 val. Kėdainių rajone, Lipliūnų kaime. Automobilį „Opel“ vairavo 1969 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,87 promilės.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo esant neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 proc.
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