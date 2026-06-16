 Promilės prie vairo: Kauno sankryžoje „Mercedes-Benz“ vairuotojas rėžėsi į stovintį automobilį

Promilės prie vairo: Kauno sankryžoje „Mercedes-Benz“ vairuotojas rėžėsi į stovintį automobilį

2026-06-16 12:52 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno apskrityje pareigūnai per vieną dieną užfiksavo kelis atvejus, kai prie vairo sėdo neblaivūs vairuotojai. Vienas tokių incidentų baigėsi eismo įvykiu Kaune.

<span>Promilės prie vairo: Kauno sankryžoje „Mercedes-Benz“ vairuotojas rėžėsi į stovintį automobilį</span>
Promilės prie vairo: Kauno sankryžoje „Mercedes-Benz“ vairuotojas rėžėsi į stovintį automobilį / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Policijos duomenimis, birželio 15 d. apie 20.20 val. Kaune, Žaibo ir Sūkurių gatvių sankirtoje, automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas neblaivaus vyro, kliudė stovintį automobilį „Chrysler“. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,35 promilės.

Tą pačią dieną, apie 15.47 val., Kaišiadorių rajone, Kruonio miestelyje, pareigūnams įkliuvo neblaivus automobilio „Toyota“ vairuotojas. 1983 m. gimusiam vyrui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,07 promilės.

Dar vienas neblaivus vairuotojas sustabdytas apie 21.05 val. Kėdainių rajone, Lipliūnų kaime. Automobilį „Opel“ vairavo 1969 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,87 promilės.

Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo esant neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 proc.

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