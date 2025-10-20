Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo byloje pradėta kaltinamųjų apklausa

1982 metais gimęs vyras pirmadienį stojo prieš Kauno apygardos teismą, kuris nagrinėja N. Silino ir dar dviejų Talino gyventojų baudžiamąją bylą. Vyrai kaltinami padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimu ar sugadinimu ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimu.
Eltos žiniomis, duodamas parodymus, vyras kaltę pripažino, tačiau tikino nežinojęs, kieno paminklą niokoja, nusikalstamam poelgiui sako ryžęsis stokodamas pinigų.
Kitame posėdyje lapkritį teismas apklaus kitus du kaltinamuosius – Konstantiną Venkovą, gimusį 2005 m., ir Antoną Patrakovą, gimusį 1987 m. Šioje byloje jau yra apklausti visi liudytojai – Merkinės muziejaus darbuotojas, seniūnas, seniūno pavaduotojas.
Rugpjūčio pradžioje surengtame posėdyje jauniausiasis iš kaltinamųjų K. Venkovas žurnalistams sakė, kad Lietuvoje lankęsis turistiniais tikslais, fiksuodamas lankytinas vietas.
Jo advokatas Girdutis Vainius pirmadienį teigė abejojantis, kad mokyklą ką tik baigusiam jaunuoliui galima inkriminuoti veikimą prieš kitą valstybę.
„Kad veikti prieš kitą, prieš užsienio valstybę, reikia būti įgijus tam tikrą išsilavinimą ir būti tam tikro mentaliteto. Mentalitetas susiformuoja nuo tam tikrų įsitikinimų. Jis turėjo būti perskaitęs daug knygų. O jis mokyklą buvo baigęs tik prieš tris mėnesius. Jeigu apipiltų „Undinėlės“ skulptūrą (Danijos simbolį – ELTA), kažin, ar būtų galima sakyti, kad tie asmenys veikė prieš valstybę“, – Eltai pirmadienį sakė G. Vainius.
Advokato teigimu, jo ginamojo veiksmus reiktų vertinti tik kaip vandalizmą.
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad minėti asmenys, veikdami organizuotoje bendrininkų grupėje, vykdė Rusijos specialiųjų tarnybų užduotis, konkrečiai – Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausioji valdyba (GRU), siekiant destabilizuoti padėtį valstybėje, tai yra paveikti konstitucinę santvarką, teritorinį vientisumą, suverenitetą, gynybos ir ekonomikos galias. Kaip nustatyta tyrimo metu, pradinėje veiklos stadijoje buvo atliktos tam tikros įžvalgos, veikla buvo nukreipta į atmintinų vietų, atmintinų paminklų naikinimą, išniekinimą.
Anot teisėsaugos, kaltinamiesiems už užduotis buvo siūlomas nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų siekęs atlygis, kuris atskirais atvejais buvo išmokėtas.
Prokuratūros duomenimis, šioje byloje kaltinimų sulaukę asmenys yra įvykdę panašaus pobūdžio nusikalstamas veikas visose trijose Baltijos valstybėse.
ELTA primena, kad paminklas paminklas A. Ramanauskui-Vanagui buvo išniekintas jau du kartus. Pirmą kartą tai buvo padaryta 2023 m. gegužės 8-osios naktį. Tada jis buvo apipiltas baltais dažais. Tą pačią dieną išniekintas ir medinis paminklas Lazdijų rajone, Bielėnų kaime – paminklas ne tik apipiltas baltais dažais, tačiau rastas ir į skulptūrą įkirstas kirvis.
2024 metų sausio 29-osios naktį, apie 4.50 val., prie paminklo priėjęs vyras, apliejo jį raudonais dažais, apačioje juodais dažais išpaišė svastiką. Merkinės krašto muziejaus vaizdo kameros užfiksavo vyrą, kuris slėpė veidą po striukės gobtuvu.
