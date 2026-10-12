Rastas Kaune dingęs berniukas

„Šiandien, apie 13.15 val., Kaune, Neries krantinėje, ties Sąjungos aikšte, prie riedlenčių ir dviračių parko, dingo mūsų darbuotojos sūnus“, – buvo rašoma socialiniame tinkle.
Kauno policija portalui kauno.diena.lt taip pat patvirtino gavusi pranešimą dėl dingusio nepilnamečio. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be žinios.
Po kelių valandų Lietuvos zoologijos sodas pranešė, kad berniukas buvo surastas.
„Prieš kelias valandas kreipėmės į jus prašydami pagalbos ieškant mūsų darbuotojos sūnaus. Dabar galime pasidalyti pačia geriausia žinia – berniukas surastas ir jau yra su mama.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie paieškų, ir kiekvienam, kuris taip aktyviai dalijosi žinia, perdavė informaciją ir neliko abejingas.
Jūsų susitelkimas ir operatyvumas šiandien buvo be galo svarbūs. Ačiū!“ – skelbė zoologijos sodas.
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