Iš rugsėjo 1-ąją dingusio vyro sesers – padėka: jei ne žmonės, brolis nebūtų taip greitai rastas

Rugsėjo 5-ąją kauno.diena.lt žurnalistei tai patvirtino vyro artimieji. Kaip paaiškėjo, pilietiški žmonės, susisiekę su J. Š. seserimi Greta pranešė, kad jos brolio automobilis rugsėjo 1-ąją buvo pastebėtas Vievyje, prie parduotuvės „Aibė“. Vyras tądien elgėsi neadekvačiai, todėl buvo iškviesti policijos pareigūnai, kurie išvežė jį į specifinės paskirties gydymo įstaigą.
Aplankyti J. Š. jau nuvyko artimieji. „Jei ne pilietiški žmonės, mano brolis nebūtų taip greitai surastas“, – visuomenei dėkojo Greta.
Ji pridūrė, kad visus turėtus duomenis – apie pastebėtą J. Š. automobilį bei tai, kad jis – ligoninėje, perdavė ir policijos pareigūnams. Portalui kauno.diena.lt susisiekus su Kauno apskrities policijos pareigūnais ir išvardijus minėtas detales, jie to nei patvirtino, nei paneigė.
Primename, kad J. Š. be žinios dingo rugsėjo 1-ąją. Tą pačią dieną, 8 val., vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo jį važiuojantį automobiliu nuo Vaišvydavos link Kauno. Tačiau nei vaizdo stebėjimo kameros Panemunėje, nei Kauno HE, nei Rokų plente, pravažiuojančios šios transporto priemonės nefiksavo.
„Brolis turi sveikatos problemų. Neseniai gulėjo ligoninėje. Namuose jis paliko telefoną, piniginę su dokumentais, banko kortelėmis bei grynaisiais pinigais. Tačiau pamatėme, kad miegmaišio maišas – tuščias. Atrodytų, kad Jonas išsitraukė miegmaišį ir numetė maišą. Galbūt ruošėsi kažkur miegoti. Įtariame, kad brolis gali sunkiai orientuotis aplinkoje ir dėl sveikatos būklės slėptis miškuose“, – tada pasakojo J. Štrimaičio sesuo.
Apie J. Š. dingimą policijos pareigūnams šeima pranešė rugsėjo 3-iosios rytą, nes tikėjosi, kad jis atsiras. Nors šitaip ilgai aleksotiškis dingęs pirmą kartą, anksčiau būdavo atvejų, kad jis neatsiliepdavo į skambučius ar juos atmesdavo, bet vėliau visada perskambindavo ir pasakydavo, kur yra. Telefonas nuolat būdavo šalia jo. O šį kartą artimieji be specialiųjų tarnybų pagalbos negalėjo patekti net į J. Š. butą – durų spyna buvo pakeista.
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