 Rusakalbiai „ekstrasensai“ kaišiadorietę paliko pliką basą

Rusakalbiai „ekstrasensai“ kaišiadorietę paliko pliką basą

2026-05-30 12:33 klaipeda.diena.lt inf.

Į Kauno policiją kreipėsi moteris, pranešusi, kad ją apgavo ekstrasensais prisistatę asmenys.

<span>Rusakalbiai „ekstrasensai“ kaišiadorietę paliko pliką basą</span>
Rusakalbiai „ekstrasensai“ kaišiadorietę paliko pliką basą / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Policijos duomenimis, gegužės 29 d. apie 11 val. į Kauno apskrities VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariatą kreipėsi 1972 metais gimusi moteris. Ji pareigūnams nurodė, kad nuo gegužės 4 d. iki gegužės 20 d., būdama namuose Kaišiadorių rajone, sulaukė nepažįstamų asmenų skambučių.

Pasak nukentėjusiosios, skambinusieji bendravo rusų kalba ir prisistatė ekstrasensais. Apgaulės būdu iš moters buvo išviliota 17 500 eurų.

Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
sukčiavimas
sukčiai
išviliojo pinigus

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Komentarai

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Komentarai

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Alio
O ji ką, su jais rusiškai kalbėjo? Cha cha cha...
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durnas lietuvis
Hoholai moka vogti. Zmones sako - kur praejo hoholas ten net zydui nera kas veikti ..
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