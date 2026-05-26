 Per savaitę – daugiau nei tūkstantis greičio viršijimo atvejų

Per savaitę – daugiau nei tūkstantis greičio viršijimo atvejų

2026-05-26 01:36 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių.

<span>Per savaitę – daugiau nei tūkstantis greičio viršijimo atvejų</span>
Per savaitę – daugiau nei tūkstantis greičio viršijimo atvejų / Policijos nuotr.

Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1159 greičio viršijimo atvejus.

Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 7,3 tūkst. transporto priemonių. 

Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 16 neblaivių vairuotojų, 18 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 180 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.

Šiame straipsnyje:
greičio viršijimas
neblaivūs vairuotojai
eismo dalyviai
policijos pareigūnai

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