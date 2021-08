Savaitgalį Kauno apskrities keliuose – greičio ir promilių rekordai

Tokius skaičius šį pirmadienį pateikė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (Kauno apskr. VPK), primindamas, kad pareigūnų dėmesys eismo dalyvių saugumui nemažėja ir nemažės.

Šio komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių kuopos pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET). Per savaitę pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 558 greičio viršijimo atvejus.

Praėjusį šeštadienį, artėjant vakarui, Jonavos rajone, magistraliniame kelyje Kaunas-Zarasai-Daugpilis, užfiksuotas savaitės greičio rekordininkas, – automobilio BMW vairuotojas (gim. 1991 m.), kelyje, kur leidžiamas maksimalus 90 km/val. greitis, važiavęs 160 km/val. greičiu. Už greičio viršijimą vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Tos pačios dienos vakarą, pasak Kauno apskr. VPK atstovų, gavę pranešimą apie galimai neblaivų vairuotoją, nuo Kulautuvos važiuojantį Kauno kryptimi, policijos pareigūnai Raudondvario plente patikrinimui sustabdė automobilį „Mercedes-Benz“. Pranešimas apie galimai neblaivų vairuotoją pasitvirtino, – automobilio vairuotojas (gim. 1984 m.) iš tiesų buvo akivaizdžiai neblaivus. Nuo jo sklido alkoholio kvapas, be to vyras ir pats prisipažino alkoholio vartojęs prieš porą valandų. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,47 prom., ir tai yra didžiausias girtumo laipsnis automobilio vairuotojui nustatytas per visą savaitę. Pareigūnai taip pat išsiaiškino, kad iš vairavusio asmens vairuotojo pažymėjimas yra atimtas. Už KET pažeidimus vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Kauno VPK nuotr.

Penktadienį ir šeštadienį Kauno mieste ir rajone Kelių patrulių kuopos pareigūnai vykdė policinę priemonę, skirtą neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojams, saugos diržų naudojimo, pėsčiųjų bei kitų asmenų daromiems teisėtvarkos pažeidimams išaiškinti. Patikrinus daugiau kaip 1,8 tūkst. transporto priemonių nustatyta dešimt neblaivių vairuotojų, vienas neblaivus dviratininkas ir du beteisiai asmenys. Tarp pastarųjų buvo vairuotojas, kuris neblaivus (1,12 prom.) pažeidimą padarė pakartotinai. Dar viena vairuotoja, pamačiusi policijos pareigūnus, kirto siaurą ištisinę ženklinimo liniją ir tokiu būdu „užsidirbo“ administracinio nusižengimo protokolą. Nustatyti ir kitų pavienių KET pažeidimų.

Iš viso per savaitę Kelių patrulių kuopos pareigūnai nustatė dvylika neblaivių vairuotojų ir du dviratininkus. Taip pat nustatyti ir aštuoni asmenys, kurie vairavo transporto priemones neturėdami tam teisės.

Šio pirmadienio rytą Kauno apskr. VPK Patrulių rinktinės pareigūnai patikrino dar apie 1,5 tūkst. transporto priemonių ir išaiškino penkis neblaivius vairuotojus – visiems jiems nustatytas lengvas girtumas.