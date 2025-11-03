 Sekmadienio tragedija Kaune: BMW rėžėsi į stulpą, vairuotojas žuvo

Sekmadienio tragedija Kaune: BMW rėžėsi į stulpą, vairuotojas žuvo

2025-11-03 08:38
Ingrida Steniulienė (ELTA)
Gytis Pankūnas (ELTA)

Per avariją Kaune vėlų sekmadienio vakarą žuvo mašiną vairavęs vyras.

Sekmadienio tragedija Kaune: BMW rėžėsi į stulpą, vairuotojas žuvo
Sekmadienio tragedija Kaune: BMW rėžėsi į stulpą, vairuotojas žuvo / Asociatyvi J. Kalinsko/ BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko lapkričio 2 d. apie 23.40 val. Raudondvario plente.

Automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1988 m.), nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą.

Per eismo įvykį žuvo automobilio vairuotojas.

Anot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, ugniagesiams buvo pranešta, BMW atsitrenkus į stulpą, vyras guli ant automobilio bagažinės, išlindęs per galinį langą.

Pneumatine gelbėjimo įranga atkeltas automobilio stogas, išlaisvintas vyro kūnas. Hidraulinėmis žirklėmis iškarpius automobilio bagažinę, atjungtas akumuliatorius.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.

Šiame straipsnyje:
raudondvario plentas
avarija kaune
rėžėsi į stulpą
BMW
žuvo vairuotojas
avarija LT

