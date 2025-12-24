Šiurpu: bute rastos dvi negyvos kaunietės

Kaip rašoma Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos paros įvykių suvestinėje, gruodžio 23 d. apie 14.46 val. gautas policijos pareigūnų prašymas padėti patekti į butą.
Atvykus ugniagesiams gelėtojams, į butą antrame aukšte patekta per balkoną, į vidų įleisti medikai ir policijos pareigūnai.
Bute rastos dvi moterys be gyvybės ženklų, ir nugaišęs šuo.
Vienai moterų – 65 metai, kitai – 89 metai. Galima spėti, kad jos – šeimos narės.
Policijos departamentas pranešė, jog moterys šiame bute gyveno. Kūnai jau buvo irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
