Šiurpus liudininkės pranešimas: matau degantį žmogų

Apie įvykį pranešusi liudininkė pasakojo mačiusi didelę liepsną ir užsidegusį žmogų.
Į nelaimės vietą atskubėjus ugniagesiams gelbėtojams paaiškėjo, kad liepsnos apėmė specialiame transporte buvusį kelininkų naudojamą generatorių ir prie automobilio stovėjusią talpyklą su tepalu. Ugnis buvo operatyviai užgesinta.
Ugniagesių atstovų duomenimis, nukentėjo 28 metų kelio remonto darbuotojas – nuo ugnies pliūpsnio apdegė ranką ir koją. Medikai nekentėjusiajam pirmąją pagalbą suteikė įvykio vietoje ir išvežė į gydymo įstaigą.
Po įvykio užsuktas generatoriaus kuro bakas, kad negaruotų kuras. „Kauno švaros“ darbuotojai sutvarkė važiuojamąją kelio dalį.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
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