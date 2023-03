Smurtaujantis fotomodelis ir vėl išvengė grotų: Temidei jos daromi pažeidimai – nepavojingi

Kauno apylinkės teismas, neleidęs prieš kelias savaites suimti sunkiu buvusio savo vaikino sveikatos sutrikdymu įtariamos Modestos Malažinskaitės , kurios nuotraukas publikavo viena Vilniuje bei Kaune veikianti fotomodelių agentūra, šią savaitę vėl buvo priverstas grįžti prie jos pasiuntimo už grotų klausimo. To prašė krūvą jos padarytų šio teismo skirtų įpareigojimų, palikus ją pernai vasarą laisvėje po išpuolių prieš bendraamžes, konstatavusi Probacijos tarnyba.

Kuo toliau, tuo baisiau

Kauno apylinkės teismui, kaip jau rašyta, kovo 2-ąją skyrus M. Malažinskaitei už išpuolį liūdnai pagarsėjusiame Partizanų gatvės bendrabutyje, kurį ji įvykdė griebus peilį ir smogus šiuo minėtam devyniolikmečiui į kaklą, trijų mėnesių intensyvią priežiūrą apykojės pagalba, jau kitą dieną šie Temidės rūmai gavo minėtą Lietuvos probacijos tarnybos Kauno skyriaus teikimą skirti šiam smurtaujančiam fotomodeliui areštą. Tiksliau – pakeisti į jį pernai vasarą to paties Kauno apylinkės teismo M. Malažinskaitei skirtą laisvės apribojimą dėl smurtinių išpuolių prieš dvi bendraamžes.

Vienai iš jų prie vienos Kauno gimnazijos buvo smogta kelis kartus kumščiu į veidą, o pargriuvus ji dar spardyta į pilvą. Kita po kelių mėnesių buvo sumušta prie vieno prekybos centro, trenkiant jai ne kartą kumščiu į galvą, po to – taip pat apspardžius, o bandant pabėgti, dar pavijus laiptinėje ir spardant toliau.

Už šiuos išpuolius pernai rugpjūtį Kauno apylinkės teismas tada dar septyniolikmetei M. Malažinskaitei skyrė devynių mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant dalyvauti elgesio pataisos programoje, uždraudžiant bendrauti su nukentėjusiomis bei nuo 21 iki 6 val. būti namuose.

Ir tai buvo jau ne pirmas tada dar nepilnametės M. Malažinskaitės vaikščiojimas peilio ašmenimis – 2021-ųjų vasarą, būdama šešiolikmete, ji buvo įkliuvusi su kvaišalais. Tačiau tada jos atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis savo reikmėms buvo nutrauktas, atsižvelgus į jauną amžių bei iki tol švarią biografiją.

Lietuvos probacijos tarnybos Kauno skyrius, prižiūrėjęs, kaip ne per seniausiai pilnamete tapusi M. Malažinskaitė laikosi pernai vasarą Kauno apylinkės teismo jai skirto laisvės apribojimo sąlygų, kreipdamasis į šį teismą dėl minėtos bausmės pakeitimo į areštą, šį savo teikimą grindė tuo, kad ji porą kartų nustatytu laiku nerasta namuose, be to, nepranešė apie gyvenamosios vietos pakeitimą ir neišklausė dalies jai skirtos elgesio pataisos programos.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, vienas iš dviejų atvejų, kai konstatuota, kad M. Malažinskaitė pažeidė įpareigojimą nuo 21 iki 6 val. būti namuose, buvo minėtas išpuolis Partizanų gatvės bendrabutyje, įvykdytas apie 22 val.

Per plauką nuo tragedijos

Kaip jau rašyta, informacija apie incidentą minėtame Kauno bendrabutyje buvo pradedamos Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius šiųmetės vasario 28-osios kriminalinius įvykius šalyje.

Pranešta, kad minėto Kauno policijai gerai žinomo bendrabučio, kuris jau ne vienerius metus vadinamas tiksinčia bomba, bendro naudojimo virtuvėje kilo konfliktas, kuriame dalyvavo 2005 m. gimusi moteris ir trys vyrai: du, gimę 2003 m., ir vienas, gimęs 2005 m. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, pastarasis – dar nepilnametis.

Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Nors areštinėje po minėto išpuolio atsidūrė ir šio bendrabučio gyventojas, gimęs 2003 m., pas kurį M. Malažinskaitė esą tądien atvyko ruošti pamokų, bet galiausiai viskas baigėsi iš pradžių viskio buteliu, vėliau – brendžio, portalo kauno.diena.lt duomenimis, jo viešnia prisipažino, kad kitus du jaunuolius sužalojo ji. Tačiau pareigūnams užkliuvo sulaikymo metu buvusios kruvinos jos draugo rankos, nors šis ir tikino, kad tik bandęs padėti vienam iš sužeistųjų.

Kitas 2003 m. gimęs jaunuolis yra buvęs M. Malažinskaitės vaikinas. Ir yra pagrindo įtarti, kad šis galėjo pavyduliauti jos savo bendraamžiui, tačiau tai išreiškė labai jau nevykusiai – iš pradžių išmetė per langą M. Malažinskaitės rankinę, vėliau, anot šios, bandė prieš ją smurtauti, dėl ko ji ir buvo priversta gintis. Tada į jos rankas ir pateko virtuvėje buvęs peilis.

M. Malažinskaitė tikino ne tik nesitaikius savo skriaudikui peiliu į kaklą, bet ir nemačius, kur pataikė. Iš įvykio vietos nukentėjusysis skubiai išvežtas į Kauno klinikas. Ir po jų širdies chirurgijos specialistų atliktos operacijos atsidūrė reanimacijos specialistų globoje. O teismo medicinos ekspertai, prieš kreipiantis į teismą dėl M. Malažinskaitės suėmimo, konstatavo, kad devyniolikmečiui padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas, nes jo gyvybei gresia pavojus. Po tokio jų verdikto ikiteisminis tyrimas buvo perkvalifikuotas į sunkų sveikatos sutrikdymą ir jį iš Kauno apylinkės prokuratūros perėmė Kauno apygardos prokuratūra.

Ką dar turi padaryti?

Kaip jau rašyta, tą vasario 28-osios vakarą minėtame Partizanų gatvės bendrabutyje nuo M. Malažinskaitės nukentėjo ir jos draugo, pas kurį tada viešėjo, jaunesnysis brolis, gyvenantis kartu su vyresnėliu. M. Malažinskaitė prisipažino paleidusi į jį peilį. Esą dėl įžeidžiančio epiteto. Tačiau pataikė tik į lūpą.

Policija sulaikė tada M. Malažinskaitę ne įvykio vietoje, o prie „Hyper Maximos“, į kurią ji su minėtu savo draugu esą ėjo pirkti pieno, nes buvo girdėję, kad šis – geras priešnuodis gavus ašarinių dujų. O šiomis M. Malažinskaitę buvo pavaišinęs nuo jos nukentėjęs nepilnametis.

Sulaikymo metu aštuoniolikmetei nustatytas 1,13 prom. girtumas.

Kauno apylinkės teismo posėdis dėl griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo M. Malažinskaitei skyrimo vyko nuotoliniu būdu. Išgirdusi, kad prokuroras prašo suimti ją trims mėnesiams, M. Malažinskaitė pradėjo verkti ir tikinti, kad buvo priversta gintis – esą buvęs vaikinas kėsinosi ją išžaginti, nors iki tol apie šią aplinkybę nebuvo užsiminusi. Pateikdama naują įvykio versiją, M. Malažinskaitė prašė teismo jos nesuimti, o tik uždėti apykoję.

Ir panašu, kad tokia jos taktika sugraudino Kauno apylinkės teismo teisėją Sigitą Kazlauskienę, nagrinėjusią prokuroro prašymą ją suimti, nes M. Malažinskaitei buvo skirta intensyvi priežiūra tokiam pačiam laikotarpiui, nustatant tokias šios sąlygas: nuolat dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą, būti namų zonoje ir nebendrauti bei neieškoti ryšių su jau minėtu savo draugu, gyvenančiu Partizanų gatvės bendrabutyje, svečiuojantis pas kurį viskas ir įvyko.

Teisėjos S. Kazlauskienės nutartis skirti M. Malažinskatei intensyvią priežiūrą trims mėnesiams buvo grindžiama tuo, kad nėra pagrindo išvadai, jog ji slėpsis, nes nepasislėpė padarius jai inkriminuojamus nusikaltimus, kaip nėra pagrindo manyti ir, kad ji gali daryti naujus nusikaltimus, nes teigia, kad naudojo būtinąją gintį.

Nors šią nutartį dar buvo galima per septynias dienas apskųsti, prokurorai jos neskundė.

Probacijos tarnybos teikimą dėl laisvės apribojimo bausmės M. Malažinskaitei pakeitimo į areštą nagrinėjo Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Maslauskaitė. Šiandien ji paskelbė, kad nėra pagrindo tenkinti ir šį teikimą bei sugriežtinti bausmę M. Malažinskaitei, nes jos padaryti pažeidimai, kuriuos konstatavo Probacijos tarnyba, nėra pavojingi.

Panašu, kad pati M. Malažinskaitė buvo įsitikinusi kitaip, nes į šio sprendimo paskelbimą neatvyko, nors tai buvo jai proga trumpam ištrūkti iš kalėjimu virtusių namų.