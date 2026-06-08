Šokiruojančio serialo autorius – nepakaltinamas, tačiau bomba vis dar tiksi

Lėkė visos tarnybos
Kaip jau rašyta, apie šį įvykį tada pranešė ir Kauno policijos, ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinės.
Policija tada informavo, kad vasario 28-ąją, apie 5.25 val., Kauno rajone, Babtų seniūnijoje – A1 kelyje, automobiliui „Škoda“, vairuojamam vyro, gimusio 1982 m., sustojus prie automobilio „Subaru“, iš kurio rūko dūmai, iš pastarojo, kaip įtariama, išlipęs vyras, taip pat gimęs 1982 m., trenkė „Škoda“ vairuotojui ir nuvažiavo jo automobiliu. Apie 5.40 val. „Škoda“ rasta tame pačiame A1 kelyje – tik jau Kauno rajone, Užliedžių seniūnijoje, susidūrusi su automobiliu „Audi“. Prieš tai avariją su automobiliu „Subaru“, o dabar – ir su pagrobta „Škoda“ patyręs jų vairuotojas buvo blaivus. Jis pristatytas į gydymo įstaigą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, kurios ugniagesiai gelbėtojai taip pat dalyvavo likviduojant šio įvykio padarinius, tada apie jį pranešė, dėdama savus akcentus: vasario 28-ąją, apie 5.25 val., kelyje Klaipėda-Kaunas, ties 189 kilomentu, esančiu Babtų seniūnijoje, susidūrė automobiliai „Subaru Legacy“ ir Ford“. Pirmasis užsidegė – apdegė jo salonas. Atvykus į įvykio vietą, šio automobilio vairuotojo ten jau nebuvo – manoma, kad jis galėjo pasišalinti.
Portalui kauno.diena.lt pavyko tada papildomai išsiaiškinti ir minėtuose pranešimuose trūkstamą informaciją, kad automobilis „Škoda“, kuris vėliau taip pat sudaužytas, buvo pagrobtas, pasinaudojus jame paliktais užvedimo rakteliais. O įtariamasis šiuo nusikaltimu buvo pristatytas į specifinės paskirties gydymo įstaigą. Nors šis Jurbarko rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo, kaip jau užsiminta, buvo blaivus ir turėjo vairuotojo teises, o prieš tai į avariją patekęs „Subaru“ priklauso jam, kilo įtarimas dėl jo psichinės būklės.
Prasidėjo grandininė reakcija
Po kurio laiko išleidus minėtą asmenį iš minėtos ligoninės, kurioje jam konstatuotas tam tikras sveikatos sutrikimas, atsižvelgiant į šį bei lig šiol švarią šio asmens biografiją, jam skirta švelniausia kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Tačiau organizavus po to jo pokalbį su teismo medicinos ekspertu, kurio prašyta atsakyti į klausimą, ar šis asmuo gali atsakyti už padarytą nusikaltimą, t.y., ar yra pakaltinamas, specialistas to padaryti negalėjo. O toks įtarimas kilo, apklausus šį asmenį įtariamuoju dėl apiplėšimo. Jis tikino, kad nieko neatsimena, nes prieš šį įvykį prastai miegojęs – turėjęs problemų dėl nemigos. Tačiau turėjęs ir skubių reikalų, dėl kurių turėjo kažkur važiuoti.
Minėtas specialistas konstatavo, kad vien pokalbio atsakyti į teisėsaugininkų užduotą klausimą neužtenka – reikia teismo psichiatrinės ambulatorinės ekspertizės. Prokuroro prašymu, Kauno apylinkės teismas netrukus ją skyrė.
Ir šios išvados laukė ne tik ikiteisminį tyrimą dėl apiplėšimo pradėję teisėsaugininkai, bet ir jų kolegos iš Kauno kelių policijos, savo ruožtu, pradėję dvi administracines teisenas dėl minėtų vasario 28-osios paryčiais sukeltų eismo įvykių. Jos pradėtos pagal Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, sukėlusį eismo įvykį, per kurį nežymiai sutrikdyta kito asmens sveikata, bei pasišalinimą iš eismo įvykio vietos.
Iškalbingi teisiniai spąstai
Per tą laiką, kol atėjo eilė minėtai ekspertizei, įtariamasis apiplėšimu nesnaudė – atlygino kelių tūkstančių eurų žalą pagrobto ir sudaužyto automobilio „Škoda“ savininkui, kuris pareiškė, kad pretenzijų jau nebeturi ir prašė nutraukti pradėtą bylą.
Tokią galimybę įtariamasis turėjo, nes belaukiant paskirtos ambulatorinės ekspertizės ir toliau buvo paliktas laisvėje su jau minėta švelniausia kardomąja priemone. Maža to: ir toliau galėjo važinėti Lietuvos keliais, nes nebuvo sustabdyta ne tik jo teisė vairuoti transporto priemones, bet ir nepaimtas automobilis „Subaru“, su kuriuo jis įsivėlė į minėtus įvykius. Portalui kauno.diena.lt pasiteiravus, kodėl, teigta, kad nėra tokios galimybės, nes tai būtų galima padaryti tik, jeigu šis asmuo būtų dalyvavęs minėtuose įvykiuose, būdamas neblaivus. Tačiau ikiteisminis tyrimas pradėtas ne dėl to, kad jis vairavo automobilį, būdamas girtesnis, kaip 1,5 promilės alkoholio, kuomet yra taikomos minėtos sankcijos, o dėl apiplėšimo, konstatuojant, kad įtariamojo šiuo nusikaltimu biografija iki šiol buvo švari.
Galiausiai praėjusią savaitę Kauno teisėsaugininkai sulaukė skirtos ekspertizės išvados, kad šis asmuo yra nepakaltinamas, t.y. nesuprato savo veiksmų nei vasario 28-osios paryčiais, kai įsivėlė į minėtus šokiruojančius įvykius, nei supranta juos dabar, todėl su juo negalima atlikti jokių teisinių veiksmų. Ir tai konstatuoti užteko jau minėtos ambulatorinės ekspertizės.
Po tokio šokiruojančio posūkio pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl minėto apiplėšimo skubiai rengiama teismui medžiaga dėl priverčiamųjų medicinos poveikio priemonių šiam asmeniui skyrimo, atsižvelgiant į tai, kad specialistai rekomenduoja jo gydymą stacionare. O, kol tai bus padaryta, šis asmuo – vis dar laisvėje bei nepasikeitė ir kitos aplinkybės, dėl kurių jis, būdamas konstatuotos sveikatos būklės, važinėjo Lietuvos keliais.
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(be temos)