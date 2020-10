Šokiruojančios egzekucijos pėdsakais: kas toliau?

Ir, jeigu tai buvo tik dingstis pradėti smurtauti prieš bendraamžį, galimai jam kerštaujant už kažką kitą, tai jau gali būti sveikatos sutrikdymas iš chuliganiškų paskatų, už ką gresia dar rimtesni teisiniai nemalonumai.

Kol kas dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas tik dėl galimo nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Jis buvo pradėtas rugpjūčio 30-ąją, nors to savaitgalio policijos suvestinėse apie jį nebuvo nė užuominos.

Kaip jau pranešta, kol kas įtarimai dėl minėto nusikaltimo pareikšti tik trims asmenims, iš kurių du – nepilnamečiai.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, visi jie – jaunuoliai. Merginos, kuri, kaip užfiksuota vaizdo įraše, pirmoji trenkia seksualiniu nusikaltimu kaltinamam bendraamžiui, kol kas tarp įtariamųjų nėra.

Tačiau artimiausiu metu įtarimai šioje byloje turėtų būti pareikšti ir daugiau asmenų. O tiems, kuriems jie jau pareikšti, yra skirtas rašytinis pasižadėjimas niekur neišvykti be ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų žinios.

Visi kiti duomenys apie įtariamuosius – kur mokosi, amžius, ar jau buvo iki šio įvykio žinomi policijai ir pan. – po devyniais užraktais, nes tai susiję su teisėsaugininkams ypač jautria tema – nepilnamečių duomenų apsauga.

Kol kas ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai dar nėra gavę ir specialistų išvados dėl nukentėjusiojo sužalojimų. Netgi nežinoma, ar jis jau baigė gydymą.

Tačiau prognozuojama, kad greičiausiai perspektyvoje šis ikiteisminis tyrimas bus perkvalifikuotas į viešosios tvarkos pažeidimą, kas leidžia daryti prielaidą, kad aukos patirti sužalojimai nėra labai sunkūs.

Pasiteiravus teisėsaugininkų, ar niekas negresia įkėlusiems šį linčo teismą į viešąją erdvę, tik po kurio laiko atsakyta, kad net ir pavykus nustatyti, kas tai padarė, sunku būtų ką nors inkriminuoti, nes viskas vyko viešoje vietoje, kurioje filmuoti nedraudžiama.

Dar vienas įdomus teisinis niuansas: jeigu paaiškėtų, kad nukentėjusysis per egzekuciją Draugystės parke visgi kėsinosi įvykdyti seksualinį nusikaltimą prieš nepilnametę, pradėti dėl to ikiteisminį tyrimą būtų galima ir be jos pareiškimo. Svarbiau būtų, kad užtektų objektyvių duomenų, leidžiančių teigti, kad ši veika buvo padaryta.

Tačiau labiausiai šokiruojantis faktas – kad panašių ikiteisminių tyrimų dėl panašiais būdais nepilnamečių spręstų tarpusavio konfliktų šiuo metu Kauno teisėsaugininkai turi ne vieną.