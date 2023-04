Specialiųjų tarnybų apgultis miesto centre ir vėl baigėsi kurioziškai

Kaip rašoma Kauno ugniagesių paros įvykių suvestinėje, balandžio 13 d. apie 9.22 val. gautas pranešimas, kad į Šaulių sąjungos patalpas Laisvės alėjoje pateko vyras. Jis paliko voką su neaiškiomis medžiagomis ir pasišalino.

Į įvykio vietą nedelsiant atvyko ugniagesiai gelbėtojai. Tuo metu žmonės iš pastato jau buvo išėję.

Pastato teritorija aptverta „STOP“ juosta.

Laimei, blogiausias scenarijus nepasitvirtino – palikto paslaptingo voko viduje buvo paprasti popieriai.

Primename, kad tai ne pirmas toks kurioziškas incidentas šioje miesto centro vietoje. Praėjusių metų spalį po tokio mįslingo iškvietimo šiuo adresu vyko net Vilniaus „Aro“ išminuotojai.

UŽDARYTI >









































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Specialiųjų tarnybų apgultis Laisvės alėjoje | 22 nuotr.



















Tuomet buvo gautas pranešimas apie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pastate, kuriame glaudžiasi ir šauliai, paliktą neaiškų daiktą odiniame dėkle. Įtarimą sukėlė iš šio išlindę keli laidai. Be to, per susegimą matėsi, kad viduje – kažkas, susuktas į izoliacija, bei daugiau laidų. Buvo manoma, kad tai gali būti sprogmuo.

Tačiau po patikrinimo paaiškėjo, kai tai buvo „Wolt“ kurjeriu dirbančio vyro dviračio baterija. Jį šioje vietoje palikęs vyras po patikrinimo bateriją pasiėmė ir pasišalino.