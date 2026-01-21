Su Daktarų pavarde siejamoje kavinėje – žiaurus įvykis: strypais talžytą auką išsivežė bagažinėje?

Apie incidentą Kaune, Naujalio gatvėje, portalo kauno.diena.lt redakcijai pranešė kauniečiai. „Naujalio gatvėje, prie užeigos „Pas Jadvygą“ – judesys. Trys policijos ekipažai. Lyg muštynės“, – spėjo gyventojai.
Žurnalistams susisiekus su Kauno apskrities policijos pareigūnais, paaiškėjo, kad iškvietimo minėtu adresu jie sulaukė sausio 21 d. 15.14 val.
„Buvo šiokios tokios muštynės. Dabar aiškinamės aplinkybes“, – kauno.diena.lt žurnalistams patvirtino teisėsauga.
Policijos pareigūnai tebedirba įvykio vietoje.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, prie kavinės prilėkė keli prabangūs BMW markės automobiliai. Iš jų iššoko maždaug septyni kaukėti asmenys, apsiginklavę metaliniais strypais. Jie prie kavinės, už kampo, užpuolė ir žiauriai daužė žmogų metaliniais strypais. Kavinės darbuotojos, išbėgusios į lauką, šaukė: „Palikite žmogų, nemuškite!“.
Tačiau vyrai į nieką nereagavo, auką talžė toliau, net šokinėjo ant galvos. Iš galvos tryško kraujo putos. Netrukus įgrūdę daužytą žmogų į vieno iš automobilių bagažinę žaibiškai išvažiavo.
