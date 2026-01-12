Sudėtingos eismo sąlygos nė motais: prie vairo vyras sėdo sunkiai apgirtęs

Sausio 10 d. apie 20.10 val. gautas pranešimas, jog Kaune, Karaliaus Mindaugo pr., automobilį „Dodge Journey“ vairuoja galimai neblaivus vyras. Automobilis sustabdytas, jo vairuotojui, gimusiam 1989 metais, nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,77 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino daugiau nei 2,5 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti trys neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 1,03 iki 2,48 prom.).
Per savaitę fiksuoti aštuoni eismo įvykiai, kuriuose žmonės nukentėjo, o eismo įvykių, kuriuose žmonės žūtų, neužfiksuota.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė dvylika neblaivių vairuotojų, 20 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.
Naujausi komentarai