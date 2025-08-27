Sulaikytas iš Dublino į Kauną atskridęs mažamečio prievartautojas

Antradienio popietę sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai patikrino vieno reisu iš Amsterdamo atskridusio keleivio dokumentus. 43-ejų vilnietis, VSAT duomenimis, iš Nyderlandų buvo deportuotas už šios šalies įstatymų pažeidimus.
Dar pasieniečiai išsiaiškino, kad prieš mėnesį, liepos 22-ąją, sostinės policija paskelbė šio vyro paiešką. Jis įtariamas vagystėmis iš automobilių. Vengdamas teisingumo, vilnietis pasislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ir, kaip paaiškėjo vėliau, pabėgo iš Lietuvos.
VSAT pareigūnai vyrą sulaikė ir pristatė į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Informavus paieškos iniciatorių, tą pačią dieną pasieniečiai sulaikytąjį perdavė Vilniaus policijos konvojui.
Kitą Lietuvoje ieškomą asmenį pasieniečiai antradienio naktį sulaikė Kauno oro uoste. Iš Dublino (Airija) atskridusiame lėktuve buvo ir 35-erių Lietuvos pilietis. VSAT pareigūnai nustatė, kad šio vyro, įtraukto į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, paiešką prieš beveik septynis mėnesius, vasario 5 d., paskelbė Marijampolės policija. Už seksualinį mažamečio prievartavimą ir nesunkų sveikatos sutrikdymą jis buvo nuteistas septynerių su puse metų laisvės atėmimo bausme, tačiau jos neatliko, ėmė slapstytis.
Ieškomąjį pasieniečiai sulaikė, informavo paieškos iniciatorių ir perdavė jį į oro uostą atvykusiems Kauno policijos pareigūnams.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 573 asmenis (iš jų 416 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 497, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 31, Jungtinės Karalystės ir Latvijos – po 9, Baltarusijos – 7, Švedijos – 3, Airijos, Moldovos, Tadžikistano ir Ukrainos ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo devynių valstybių piliečiai.
Naujausi komentarai