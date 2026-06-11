 Sulaukus studento grasinimų, VDU sustiprino įstaigos apsaugą

Sulaukus studento grasinimų, VDU sustiprino įstaigos apsaugą

2026-06-11 15:58
ELTOS inf.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) sustiprino įstaigos apsaugą bei kreipėsi į policiją po to, kai sulaukė grasinimų iš studento, kuriam nebuvo leista gintis baigiamojo darbo, rašo portalas Lrt.lt.

<span>Sulaukus studento grasinimų, VDU sustiprino įstaigos apsaugą</span>
Sulaukus studento grasinimų, VDU sustiprino įstaigos apsaugą / VDU nuotr.

Aukštoji mokykla portalui nurodė laiško su grasinimais sulaukusi praėjusios savaitės pabaigoje.

„Studentas neadekvačiai reagavo į žinią, kad jo baigiamasis darbas neatitinka reikiamų kriterijų, todėl jam neleidžiama gintis. Laiške jis grasino smurtu, todėl, reaguodami į situaciją, ėmėmės skubių prevencinių veiksmų – sustiprinome apsaugą, kreipėmės į policiją, kuri šiuo metu atlieka tyrimą“, – portalui nurodė VDU.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Lrt.lt informavo, kad šiuo metu dėl incidento vyksta aplinkybių patikslinimas.

Šiame straipsnyje:
VDU
Vytauto Didžiojo universitetas
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studento grasinimas

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