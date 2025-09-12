Teisėjų garbės teismas imsis Arūno Purvainio drausmės bylos

Ją dėl nepagarbaus bendravimo su kolegomis ir teismo darbuotojais gegužę iškėlė Teisėjų etikos ir drausmės komisija.
Nacionalinės teismų administracijos atstovė Vija Kudzienė BNS ketvirtadienį tvirtino, kad teismo posėdis buvo kelis kartus atidėtas dėl teisėjų atostogų.
Kaip rašė BNS, Teisėjų etikos ir drausmės komisija yra vertinusi kelis galimai netinkamo A. Purvainio elgesio epizodus nuo 2022-ųjų gegužės ir daugumoje iš jų nustatė pažeidimų požymių.
Pasak komisijos, garso įrašai patvirtina, kad A. Purvainis nesuteikė teisėjams galimybės išsakyti savo nuomonės, juos pertraukdavo, ignoruodavo, kreipdavosi tokiais išsireiškimais kaip „iš kokios epochos, teisėja, esate“, „liaudiškai tariant, nenusileiskime iki vaikų darželio lygio“.
Be to, komisija nustatė, kad A. Purvainis kitų teisėjų ir darbuotojų akivaizdoje nepagarbiai atsiliepdavo apie kai kuriuos teisėjus, juos žemino, pavyzdžiui, nurodydamas „pasižiūrėk, kaip atrodo pati teisėja“, „ji padarys gėdą teismui“, „stoties lygis“, „negalima pasitikėti“, „žemiau plintuso“.
Teisėjų etikos ir garbės komisija taip pat nustatė esant požymių, kad A. Purvainis teismo vidinio administravimo veikloje laikėsi nepriimtino požiūrio į teisėjų nepriklausomumo principą, jo elgesys nebuvo grindžiamas nepriklausomumo ir nešališkumo gerbimu, šių vertybių puoselėjimu.
Tuo metu pats teisėjas savo veiksmuose sakė nematantis jokių mobingo požymių, taip pat jaučiantis kolektyvo palaikymą.
A. Purvainio kadencija Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigose baigėsi balandžio 10 dieną, šiuo metu jis dirba to paties teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėju.
Teismui laikinai vadovauja pirmininko pavaduotoja Vaida Motiejūnienė.
