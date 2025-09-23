Teismas imsis Kaišiadorių mero Šarūno Čėsnos „čekiukų“ bylos

„Taip, bus pirmas teisiamasis posėdis“, – BNS posėdžio išvakarėse sakė teismui laikinai atstovaujanti Eglė Mažuolė.
Bylą buvo suplanuota nagrinėti liepos 10-ąją, tačiau tądien posėdis neįvyko nagrinėjimą atidėjus.
Teismo atstovės žiniomis, bylos šalys antradienį į posėdį turėtų atvykti gyvai, teismas nėra gavęs prašymų bylą atidėti ar leisti prisijungti nuotoliu.
Valstybinį kaltinimą byloje palaiko prokuroras Valentinas Alekna, Kaišiadorių rajono merą gina advokatas Liudas Paltanavičius.
Kitas posėdis byloje numatytas spalio 14 dieną.
Kaip rašė BNS, Š. Čėsnos byla teismui perduota šių metų gegužę. Politikas joje kaltinamas praėjusią kadenciją eidamas Kaišiadorių tarybos nario pareigas suklastojęs 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaule įgijęs 4 tūkst. 424 eurus.
Anot prokuratūros, atsiskaitydamas už dyzeliną, Š. Čėsna atskirais atvejais išlaidas apmokėjo įmonei išduotomis kuro kortelėmis.
Specialiųjų tyrimų tarnybai vasarį pranešus apie politikui pareikštus įtarimus, jis sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje. Perdavus bylą teismui, meras teigė jau sumokėjęs reputacinę baudą, žadėjo tęsti darbus savivaldybėje ir tikėjosi, kad teismas nustatys tiesą.
