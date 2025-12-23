Teismas skelbs nuosprendį Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo byloje

„Visi trys kaltinamieji yra suimti, juos numatoma pristatyti į posėdį“, – BNS nurodė teismo atstovė Eglė Mažuolė.
BNS rašė, kad paminklo Merkinėje išniekinimu kaltinami 2005-aisiais gimęs Konstantinas Venkovas, 1982-aisiais gimęs Nikolajus Silinas ir 1987-aisiais gimęs Antonas Patrakovas. Šis yra rusas, kiti du kaltinamieji turi dvigubas Estijos ir Rusijos pilietybes.
Jiems pareikšti kaltinimai padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimu ar sugadinimu ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimu.
Prokuratūros duomenimis, veikdami organizuotoje grupėje asmenys vykdė Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) užduotis, nukreiptas į valstybės destabilizavimą. Anot teisėsaugos, panašias nusikalstamas veikas jie atliko trijose Baltijos valstybėse.
Valstybinis kaltintojas trijulei siūlo skirti nuo trejų iki ketverių metų kalėjimo.
Kaip skelbė BNS, Merkinėje, Varėnos rajone, stovintis paminklas A. Ramanauskui-Vanagui raudonais dažais buvo aplietas 2024-ųjų sausį. Merkinės miesto muziejus byloje yra pateikęs 5 tūkst. eurų civilinį ieškinį žalai atlyginti.
A. Ramanauskas-Vanagas buvo mokytojas, sovietams okupavus Lietuvą 1945 metais įsijungęs į partizaninę kovą už Lietuvos nepriklausomybę ir tapęs vienu iškiliausių partizanų vadų.
1952–1953 metais jis pasitraukė iš aktyvios ginkluotos kovos ir su šeima slapstėsi iki 1956 metų, kai buvo sulaikytas, o 1957 metais po žiaurių kankinimų Vilniuje sušaudytas.
