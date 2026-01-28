Teismas skelbs nuosprendį Birštono merės „čekiukų“ byloje

Tai paskelbimo išvakarėse BNS patvirtino teismo atstovė Vija Kudzienė.
Politikės gynėjas Gintaras Černiauskas sakė, kad jo klientė ir pats advokatas nuosprendžio paskelbime ketina dalyvauti nuotoliniu būdu.
Kaip rašė BNS, N. Dirginčienės „čekiukų“ baudžiamoji byla teismui perduota pernai liepą. Birštono merei pareikšti kaltinimai sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu.
Valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Valkavičius politikei prašo skirti 10 tūkst. eurų baudą ir ketveriems metams atimti teisę būti renkamai ar skiriamai į valstybės ar savivaldybių institucijų, jų įstaigų, įmonių pareigas.
Prokuratūros duomenimis, 2019–2021 metais N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, suklastojo išlaidų ataskaitas apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos, transporto priemonės remonto išlaidas.
Ikiteisminio tyrimo metu teisėsauga nustatė, kad politikė šitaip įgijo 6,3 tūkst. eurų. N. Dirginčienė savivaldybei grąžino per 5,6 tūkst. eurų, todėl prokuroras civiliniu ieškiniu prašo savivaldybei priteisti 677 eurus turtinės žalos.
Bylos teisminio nagrinėjimo metu politikė kaltės nepripažino ir prašė išteisinti dėl jai inkriminuojamų nusikaltimų.
Birštono savivaldybei N. Dirginčienė vadovauja nuo 2008 metų. Pastaruosiuose 2023-iųjų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose ji buvo išrinkta pirmajame ture, gavusi per 54 proc. rinkėjų palaikymo.
BNS skelbė, kad pareiškus įtarimus, ilgametė socdemė sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje.
