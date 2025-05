Teismų sistemą sudrebinusioje byloje pasiekta kulminacija: išsišokėlis sužinojo, kas jam gresia

Namų darbų siurprizas

Kaip jau rašyta, ikiteisminio tyrimo metu pilnai pripažinęs savo kaltę, stojęs prieš Alytaus apylinkės teismą, V. Juodelė jau nesutiko su kai kuriomis kaltinamajame akte nurodytomis aplinkybėmis. Jis neigė, kad trenkė iš teismo posėdžių salės išbėgančiai teisėjai, kurios sužaloti tikino nenorėjęs, kaip ir sukelti jai fizinį skausmą, į krūtinę kumščiu. Esą galėjo teisėją tik pastumti. Nors, kad svaidė jos link kėdes, pripažino, teigdamas, kad tokiu būdu norėjo atkreipti teisėjos dėmesį į save ir išreikšti protestą prieš jos priimtą sprendimą.

Kadangi viskas prasidėjo teismo posėdžių salėje, kurioje nėra filmuojama, tik daromas posėdžio garso įrašas, minėta aplinkybė, esanti kaltinamajame akte, kurią linkęs neigti V. Juodelė, nėra nufilmuota. Tačiau veiksmui persikėlus į foje, kurioje yra vaizdo kameros, įamžinta, kaip teisėjai Vitai Padriezaitei ir posėdžio sekretorei išbėgus iš teismo salės ir pasiekus netoliese esančias raštinės patalpas, V. Juodelė joms pavymui į raštinės duris dar sviedžia kėdę.

Panašu, kad susipažinęs su bylos medžiaga, teisiamasis nusprendė sušvelninti jam pareikštą kaltinimą atsikratant nežymaus nukentėjuiosios sveikatos sutrikdymo, kurį jai, įvertinę smūgio į krūtinę kumščiu padarinius, konstatavo teismo medicinos ekspertai.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Nukentėjusiosios kontrataka

Namų darbus iki atverčiant šią bylą teisme atliko ir nukentėjusioji, pateikusi V. Juodelei 1500 eurų ieškinį dėl patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu.

Be to, kaip paaiškėjo vėliau, nukentėjusioji buvo pateikusi teismui ir prašymą nagrinėti šią bylą neviešai, kurį grindė tuo, kad šis incidentas ir taip sukėlė didelį atgarsį, nors iš karto po šio įvykio Kauno apylinkės teisme buvo surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo ne tik Kauno apylinkės bei apygardos teismų pirmininkai, bet ir iš Vilniaus į Kauną skubiai atvykę Teisėjų tarybos pirmininkė bei jos pavaduotojas. Be to, prašydama neviešo bylos nagrinėjimo, nukentėjusioji teigė, kad be jos sutikimo buvo pagarsinti jos vardas ir pavardė, nors ši buvo įvardyta tuomečio Kauno apylinkės teismo pirmininko per minėtą spaudos konferenciją jau pirmajame jos sakinyje.

V. Juodelės, kaltinamo nepagarba teismui bei viešosios tvarkos pažeidimu, bylą nagrinėjanti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Laima Lubauskienė nukentėjusiosios prašymą dėl neviešo teismo proceso atmetė, konstatuodama, kad jis neatitinka tam būtinų Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų, nes viskas įvyko viešoje vietoje ir nukentėjusiajai einant savo pareigas.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, vėliau nukentėjusioji pateikė papildomą prašymą, kad bent jos apklausa ir vaizdo medžiagos peržiūra būtų neviešos. Tai buvo padaryta prieš antrą šios bylos posėdį – dėl pasikeitusios teisiamojo pozicijos atmetus galimybę taikyti jai sutrumpintą įrodymų tyrimą, dėl ko atėjo eilė nukentėjusiosios ir liudytojų apklausoms.

Bylą nagrinėjanti teisėja papildomą nukentėjusosios prašymą tenkino, nors jis buvo motyvuotas tuo pačiu, kaip ir pirmas.

Melo kojos trumpos

Portalas kauno.diena.lt pasidomėjo ir, kas slypi už išpuoliu prieš teisėją kaltinamo Vilmanto Juodelės žodžių, kad jis nesusivalė, nes nukentėjusioji pavertė jį benamiu.

Tai teisiamasis pareiškė į pirmąjį šios bylos posėdį susirinkusiems žiniasklaidos atstovams, dalyvaudamas jame nuotoliniu būdu – iš Kauno kalėjimo.

Tačiau, anot Alytaus apylinkės teismo atstovės žiniasklaidai, teisiamasis tapo benamiu, kai jam atliekant arešto bausmę, artimieji pardavė namus, kuriuose jis anksčiau gyveno. Ir V. Juodelė tam neprieštaravo bei gavo savo dalį pinigų, nors jau ir nebeturėjo, kur gyventi, atlikęs arešto bausmę, dėl ko ir glaudėsi, kur papuolė. O pametęs tokiomis aplinkybėmis kažkur banko kortelę, naujos su asmens dokumento išrašu pasidaryti negalėjo, dėl ko kaltina teisėją, negrąžinusią jam byloje esančios asmens tapatybės kortelės, pavertus jį benamiu.

Ginčijosi tik prokurorė su advokatu

Už nepagarba teismui, kaip ir už viešosios tvarkos pažeidimą, kuo yra kaltinamas V. Juodelė, Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba areštą, arba laisvės apribojimą, arba jos atėmimą iki dvejų metų.

Per šiandien įvykusias šios bylos baigiamąsias kalbas prokurorė Jurgita Patalavičienė pasiūlė skirti V. Juodelei už nepagarbą teismui vienerių metų ir trijų mėnesių įkalinimą, o už viešosios tvarkos pažeidimą – vienerių metų ir vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę. Ir subendrinus šias bausmes apėmimu būdu, pasiųsti jį už grotų vieneriems metams ir trims mėnesiams. Tačiau į šį terminą turėtų būti įskaičiuotas ir V. Juodelės suėmimas iki nuosprendžio, kurį planuojama skelbti jau po poros savaičių – gegužės 30-ąją. T.y. daugiau kaip keturi mėnesiai.

Be to, prokurorė prašė pilnai tenkinti ir nukentėjusiosios ieškinį, ir Kauno apylinkės teismo – dėl sugadinto jo turto. Ir dar dviem mėnesiams pratęsti V. Juodelės suėmimą, kurio terminas baigėsi šiandien. Šis prokurorės prašymas jau tenkintas.

Pati nukentėjusioji baigiamosiose šios bylos kalbose nedalyvavo, parašiusi teismui tokį prašymą. O jame dėl bausmės V. Juodelei nepasisakė.

Nepasisakė šiuo klausimu, suteikus jam teisę į paskutinį žodį, ir pats V. Juodelė.

O jį ginantis valstybės skirtas advokatas Aleksandras Pocius, kaip jau užsiminta, ginantis ir G. Filipavičių, o anksčiau gynęs skandalingąjį Kauno stalių Artūrą Girsą, kuris, apsišaukęs stomatologu, taisė dantis, prašė teismo, jeigu šis skirtų V. Juodelei laisvės atėmimo bausmę, rasti galimybę jos vykdymą atidėti.

Vilmantas Juodelė/AlytusPlius nuotr.

Akcentuotas laimingas atsitiktinumas

Kaip jau rašyta, šis didelį atgarsį sukėlęs išpuolis Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose įvyko sausio 16-osios ryte – apie 08.55 val., teisėjai V. Padriezaitei skelbiant nutartį, kuria buvo atmestas V. Juodelės prašymas laikinai grąžinti jam asmens dokumentą. Į tai jis sureagavo agresyviai – remiantis kaltinamuoju aktu, metė į teisėją paeiliu tris kėdes, o jai išeinant iš teismo posėdžių salės dar trenkė ir kumščiu.

Viena iš mestų kėdžių pataikė į posėdžių salės įrangos, naudojamos nuotoliniam prisijungimui prie teismo proceso, ekraną ir šį sudaužė. Kauno apylinkės teismas pareiškė V. Juodelei 910,91 eurų ieškinį dėl patirtos turtinės žalos. Ją sudaro ne tik minėtos teismo salės įrangos sudaužymas, bet ir kėdžių sugadinimas.

Kaip buvo akcentuojama per jau minėtą spaudos konferenciją, surengtą po šio išpuolio, laimė, kad užpultai teisėjai, spėjusiai nuspausti posėdžių salėje esantį pavojaus mygtuką, pavyko su posėdžių sekretore palikti įvykio vietą ir užsibarikaduoti greta esančios raštinės patalpoje. Be to, tik laimingo atsitiktinumo dėka, tuo metu, kai buvo nuspaustas pavojaus mygtukas, konvojaus, atlydinčio nuteistuosius į teismo posėdžius, tarnybinės patalpos nebuvo tuščios, t.y. ne visi konvojaus pareigūnai tuo metu dalyvavo su savo atlydėtais asmenimis teismo posėdžiuose. Jiems operatyviai sureagavus į aliarmą, įtariamasis sulaikytas jau spėjęs nusileisti iš antrojo aukšto, kuriame yra teisėjos V. Padriezaitės posėdžių salė, į pirmąjį.

Grandininė reakcija

Rokiškio gyventojo V. Juodelės, gimusio 1987 m., biografijoje iki šio garsiai nuskambėjusio įvykio buvo jau du teistumai. 2009-aisiais už viešosios tvarkos pažeidimą gimtojo Rokiškio teismas jam buvo skyręs 1300 litų baudą. O 2004-aisiais tas pats Rokiškio teismas nubaudė jį dar ir už vagystę laisvės apribojimu pusei metų. Tačiau pažeidus su šia bausme susijusius įpareigojimus, ji vėliau pakeista į areštą. Ir tada V. Juodelė atsidūrė Kauno kalėjime, kur pernai rugpjūtį sumušė kameros kaimyną, kuriam taip pat konstatuotas nežymus sveikatos sutrikdymas. O Kauno apylinkės teismui nagrinėjant bylą dėl V. Juodelės smurto prieš minėtą kalinį, jis leido sau smurtauti ir prieš šią bylą gavusią teisėją V. Padriezaitę.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, išpuolio prieš teisėją diena buvo pirmas kartas, kai V. Juodelė atėjo į Kauno apylinkės teismą pats, o nebuvo atvežtas konvojaus pareigūnų, kaip kalinys, nes pernai spalį buvo išleistas į laisvę, atlikęs jam skirtą arešto bausmę.

Nustatyta, kad V. Juodelė išpuolį įvykdė, būdamas blaivus.

Po šio incidento teisėja V. Padriezaitė nuo tolesnio V. Juodelės bylos nagrinėjimo nusišalino. Ir ji vasarį taip pat atsidūrė Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose. Tačiau pirmasis jos posėdis, planuotas už trijų savaičių po išpuolio prieš teisėją bylos atvertimo, nors kalinio sumušimo byla pradėjo teismų maratoną dar pernai spalį, t.y. keliais mėnesiais anksčiau, neįvyko, nes po jos perkėlimo iš Kauno į Alytų jo teismo rūmuose nepasirodė nei nukentėjusysis, nei liudytojai. Balandžio pabaigoje išsprendus šią problemą naudojant nuotolinę apklausą, pagaliau atversta Alytaus teisme ir minėta byla. Tačiau, panašu, kad jos nagrinėjimas dar užtruks.

Iškalbingos išimtys

V. Juodelės byla dėl išpuolio prieš teisėją buvo perduota teismui per mėnesį. Ir atversta jame per mėnesį nuo perdavimo, nepaisant to, kad nuo šios bylos nusišalino ir ją gavę Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai, kuriuose viskas įvyko, ir pirmoji šią bylą gavusi Alytaus apylinkės teismo teisėja.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams nusišalinus nuo šios bylos Kauno apygardos teismas perdavė ją Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmams, kurie paskyrė šią bylą savo rūmų Prienuose teisėjai, dirbusiai su V. Padriezaite Kauno apygardos teisme, kai abi dar buvo teisėjų padėjėjos. Dėl šios priežasties buvusiai V. Padriezaitės kolegei nusišalinus nuo šios bylos, ji vėl atsidūrė Alytaus teismo Alytaus rūmuose, kurie suėmė V. Juodelę po minėto išpuolio dviem mėnesiams, ir jis tebėra už grotų iki šiol.

Nepagarba teismui bei viešosios tvarkos pažeidimas, kuo yra kaltinamas V. Juodelė, pagal gresiančias griežčiausias bausmes priskiriami nesunkiems nusikaltimams. Tačiau ikiteisminį tyrimą dėl V. Juodelės išpuolio Kauno apylinkės teisme atliko Kauno apygardos prokuratūros skyrius, tiriantis nužudymus.

Paprastai nesunkių nusikaltimų atvejais nesikreipiama į teismą ir dėl įtariamųjų suėmimo. Tačiau po viešo prezidento pasibaisėjimo šiuo išpuoliu bei teisingumo ministro vizito į Kauną – aptarti situacijos bei jos sprendimo būdų už pusdienio po minėto prokurorė nusprendė kreiptis dėl V. Juodelės suėmimo. Ir Alytaus apylinkės teismas jos prašymą suimti V. Juodelę dviem mėnesiams tenkino pilnai. Nors V. Juodelė sutiko su jam pareikštu įtarimu ir nurodė, kad savo kaltę pripažįsta pilnai ir nuoširdžiai gailisi.