Teismui perduota dar viena A. Ulvido byla: nuspręsta nelaukti, kol jis baigs žaisti „katę ir pelę“

Sprendimą lėmė naujas šou?

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nuspręsta nelaukti, kol A. Ulvidas bus pargabentas iš užsienio arba pats iš ten sugrįš, kaip buvo užsiminęs, prisijungęs gegužės 3-iąją prie suplanuoto Kauno apylinkės teismo posėdžio jo byloje dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo, kurioje – 25 nukentėjusiosios, nuotoliniu būdu iš užsienio.

Kaip jau rašyta, tada jis teigė, kad yra Barselonoje, dėl ko, konstatavus, kad A. Ulvidas pažeidė balandžio 7-ąją jam skirtą namų areštą, kurio, beje, neapskundė, jam buvo skirtas suėmimas už akių ir paskelbta paieška.

Jau kitą dieną A. Ulvidui, pasinaudojusiam vienos televizijos eteriu, ėmus grasinti, kad jis, dar pasimėgavęs Barselonos paplūdimiais, kuriuose gali šokti nuogas nuo ryto iki vakaro ir niekam tai neužkliūna, nes čia visi – nuogi, vėliau vyks į Skandinaviją, nuspręsta nelaukti, kol jis susipažins su minėta Lietuvoje iškelta byla dėl jo sužalojimo ir perduoti šią Kauno apylinkės teismui.

Kaltinimas dėl nesunkaus A. Ulvido sveikatos sutrikdymo joje pareikštas vienos bendrovės direktoriui Tomui Jakučiui, likimo ironija, turinčiam tokią pačią pavardę, kaip ir Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, palaikantis jam pareikštus kaltinimus dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo net dviejose šiuo metu teisme esančios bylose.

Kaip jau rašyta, iš pradžių ikiteisminis tyrimas dėl minėto vasario 20-osios incidento Pramonės prospekto degalinėje „Circle K“ buvo pradėtas pagal kitą Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už fizinio skausmo sukėlimą. Tačiau, gavus teismo medicinos ekspertų įvertinimą dėl A. Ulvido patirto sužalojimo, tyrimas perkvalifikuotas į nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes taip teisiškai buvo įvertinti po T. Jakučio užpuolimo jo patirti akiduobės, skruostikaulio bei nosies lūžiai.

Iškalbinga taktika

Pareiškus šešeriais metais už A. Ulvidą jaunesniam T. Jakučiui įtarimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, šis duoti parodymus atsisakė, kaip ir jo sutuoktinė.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, 1981 m. gimęs T. Jakutis, atsisakęs duoti parodymus ir pareiškiant jam galutinį įtarimą, – jau ne kartą teistas. Ir užsienyje, ir Lietuvoje. Tačiau šie jo teistumai jau yra išnykę. Lietuvoje jis buvo teistas dėl alimentų nemokėjimo.

Ikiteisminis tyrimas dėl A. Ulvido sužalojimo buvo įstrigęs, šiam pareiškus, kad jis planuoja pateikti ieškinį savo skriaudikui. Tačiau, paaiškėjo, kad viską metęs, jis išvyko iš Lietuvos, net nesusipažinęs su baigtu ikiteisminiu tyrimu. Tačiau tai padarė A. Ulvido advokatas.

Be to, sugrįžęs į Lietuvą arba pargabentas teisėsaugininkų, A.Ulvidas galės pareikšti ieškinį T. Jakučiui ir prieš atverčiant šią bylą teisme. Nors, jeigu pastarasis duotų parodymus teisme ir pripažintų savo kaltę, byla galėtų būti išnagrinėta ir be nukentėjusiojo.

Kaip jau rašyta, kai kurioms žiniasklaidos priemonėms T. Jakutis yra teigęs, kad trenkė A. Ulvidui kumščiu į veidą, nes pasiteiravus šio, kur jis vežasi jo automobilyje pastebėtą penkiolikmetę, pagarsėjęs mergaičių tvirkintojas esą atrėžęs, kad į mišką. Anot T. Jakučio, esą tokiu veiksmu jis bandęs sulaikyti A. Ulvidą ir nuo to, ir, kol atvyks jo iškviesta policija.

Nukentėjusiojo versija

Pats A. Ulvidas portalui kauno.diena apie minėtą incidentą pasakojo visai kitaip.

„Tą patį, ką pasakysiu jums, sakiau ir policijai“, – teigė tada A. Ulvidas, tikindamas, kad tai patvirtina ir degalinės, kurioje viskas įvyko, vaizdo įrašai, ir jo mobiliojo telefono pokalbių išklotinės.

Anot A. Ulvido, tą paauglę iš pakaunės, su kuria jis atvažiavo tądien į minėtą degalinę, jis pažįsta jau apie metus laiko. Ir ne kartą, jos prašymu, yra parvežęs ją iš Kauno į namus.

Ir tądien ji kelis kartus jam dėl to skambino, rašė ir SMS, tačiau, pasak pašnekovo, jis buvo labai užsiėmęs. Galiausiai jai pavyko pasiekti savo ir jis nuvažiavo jos paimti prie vieno minėtos degalinės kaimynystėje esančio daugiabučio, kuriame gyvena šios paauglės vaikinas, pas kurį ji tada viešėjo.

„Neslėpsiu – ir anksčiau parveždamas namo, jos prašymu, pirkdavau jai skysčio elektroninei cigaretei. Tik prekybos centre „Savas“. O šį kartą čia pat buvo minėta degalinė“, – pasakojo A. Ulvidas. Anot jo, pinigų šiam pirkiniui, kaip visada, paauglė davė pati. Jis niekada nepirko jai minėto skysčio pats, kad nebūtų apkaltintas tokiomis dovanomis nepilnametėms.

O atvykus tądien į minėtą degalinę ir jo keleivei likus laukti automobilyje, A. Ulvido teigimu, jis degalinės viduje sutiko vyrą ir moterį. Ir iš pradžių minėta pora, kurią pašnekovas teigė matęs pirmą kartą, jokių pretenzijų jam neturėjo. Ir netrukus išėjo savo keliais, palikusi jį degalinėje.

Tačiau jam dar nebaigus atsiskaityti už pirkinį, staiga į degalinę vėl įbėgo minėtas vyriškis. Ir nieko nesakęs – tarp judviejų nebuvo jokio dialogo, trenkęs jam kumščiu į akį.

Laukiamas rytoj teisme

A. Ulvidas neslėpė, kad paauglė, su kuria jis atvažiavo į minėtą degalinę, figūravo ne per seniausiai Kauno apylinkės teismui perduotoje dar vienoje jo byloje. O apie galimą minėtos poros, sutiktos degalinėje, dukrą, kuri, kaip teigiama, yra penkiolikmetės draugė, A. Ulvidas teigė nieko nežinantis.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, teisėsaugininkų turimi vaizdo įrašai iš degalinės patvirtina A. Ulvido pasakojimą, o ne T. Jakučio. Ir, kaip jau rašyta, dar vieno ikiteisminio tyrimo A. Ulvido atžvilgiu dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo po minėto incidento degalinėje nuspręsta nepradėti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas tik dėl A. Ulvido sužalojimo.

Minėta naujausia A. Ulvido byla dėl jaunesnių negu šešiolikos metų mergaičių tvirkinimo, kurioje – vienuolika nukentėjusiųjų, bylon sugulusių įvykių metu buvusių dvylikos-keturiolikos metų amžiaus, Kauno apylinkės teisme dar neatversta, nes nepavyko kaltinamajam įteikti šaukimo į pirmą planuotą jos posėdį. Dar vienas posėdis šioje byloje numatytas rytoj.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Ar A. Ulvidas jame dalyvaus, neaišku, nes iš pradžių, kaip jau minėta, gegužės 3-iosios teismo posėdyje žadėjęs sekmadienį grįžti į Lietuvą, kitą dieną jis jau viešai kai kurioms žiniasklaidos priemonėms esą Barselonos paplūdimo fone pareiškė, kad neketina to daryti, nes nori būti sulaikytas Europoje. Todėl, kad yra įsitikinęs, kad ši, gavus iš Lietuvos jam pareikštus kaltinimus, jo tikrai pagal Europos arešto orderį neišduos. Tačiau apie esą jo teisinį persekiojimą už nieką, nors ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija yra konstatavusi, kad jo šokiai, nuogai išsirengus prieš jaunesnes negu šešiolikos metų mergaites, yra jų tvirkinimas, už kurį numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kuriam Kauno apylinkės teismas pavedė vykdyti jo gegužės 3-iosios nutartį skelbti A. Ulvido paiešką, atstovė šiandien priešpiet teigė, kad jis dar tebeieškomas.