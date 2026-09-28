Tragedija Nemuno žiede: policija turi svarbų prašymą

Vasaros tragedija
Kauno kriminalistai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neatsargaus gyvybės atėmimo (LR BK 132 str. 1 d.)
2026 m. liepos 4 d. apie 11.50 val. Kauno r., Gaižėnėlių k., ralio metu, ralio dalyvis Aivaras Remeika, vairuodamas automobilį „Cupra“, nesuvaldė vairuojamos transporto priemonės, nuslydo nuo lenktynių trasos, atsitrenkė į metalinius vartus, kurie virsdami kliudė ir mirtinai sužalojo už jų buvusį 57-erių vyrą, taip pat sužalotas kitas, šalia stovėjęs 27-erių vyras.
Gyventojus, buvusius renginyje, mačiusius ar užfiksavusius įvykį, bei galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK pareigūnus telefonu +370 700 64474, +370 700 63473, mob. +370 677 93447 arba el. p. [email protected].
Už neatsargų gyvybės atėmimą gresia laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Kaip jau rašėme, per avariją nukentėjo tos pačios šeimos nariai. Tėvas žuvo iškart, o sūnus skubiai išvežtas į ligoninę – jis patyrė galvos traumą.
Vyresnįjį žiūrovą bandė gaivinti tiek lenktynes stebėję NATO kariai, tiek medikai. Į trasą atvyko ir papildomas greitosios medicinos pagalbos ekipažas. Tačiau sunkiai sužeisto žmogaus atgaivinti nepavyko. Lenktynės iš karto buvo nutrauktos.
„Lijo labai stipriai. Matėsi, kad kelias slidus. Dar kaip tik aptarėme su draugais, kaip jie važiuoja, kad taip slidu. Net žiūrint baisu – taškosi“, – pasakojo lenktynes stebėjusi moteris.
„Skaudu, jeigu netekome gerbėjo, žiūrovo“, – sakė žurnalistų kalbintas vyras.
Kaltųjų paieškos
Vykstant greičiausių GT diviziono automobilių lenktynėms, paskutiniame rate teisėjui mojuojant finišo vėliava, antroje pozicijoje važiavęs A. Remeika greičio sulėtinimo zonoje, užuot pagal schemą apvažiavęs kūgelius, nebaigė manevro ir išvažiavo iš trasos. Lietuvos techninio sporto federacijų asociacijos prezidentas sakė, kad apie trasos būklę kalbėta jau ne kartą.
„Ne vieną kartą kalbėta apie saugumo problemas Nemuno žiede, kad jas reikia spręsti, buvo prašyta daug kartų jas spręsti. Kas buvo padaryta – pakeista asfalto danga“, – sakė Lietuvos techninio sporto federacijų asociacijos prezidentas Karolis Ramoška.
K. Ramoška atkreipia dėmesį būtent į asfalto dangą ir vietą, kurioje įvyko avarija. Vaizdo įraše matyti, kad ne vienas lenktynininkas vos išsisuka nenuslydęs šioje vietoje, o vizualiai ant kelio matyti nelygumas.
„Ji yra su pakilimu, asfaltas sulietas į vieną vietą, yra nuolydis į vieną pusę, į kitą, būtent toje vietoje yra stabdymas, automobilis pašoko, aišku, slidi kelio danga, stiprus lietus, todėl automobilis atsidūrė ten, kur atsidūrė“, – aiškino K. Ramoška.
Būtent toje vietoje yra stabdymas, automobilis pašoko, aišku, slidi kelio danga, stiprus lietus, todėl automobilis atsidūrė ten, kur atsidūrė.
Nemuno žiedą šiuo metu valdo Lietuvos sporto centras. Jo vadovas sakė, kad apie trasos būklės kokybę šiuo metu nekalbama.
„Tai su trasos saugumu neturi nieko bendro. Tai yra vieta, kur neturi būti žiūrovų. Ji yra už vartų. Vartai tikrai pritaikyti labiau apsaugoti lenktynininką nei žiūrovą, nes žiūrovo ten neturi būti, todėl jie automatiškai nuvirto“, – teigė Lietuvos sporto centro direktorius Linas Tubelis.
K. Ramoška atkreipė dėmesį, kad ši vieta visiems žinoma kaip taškas, kur leidžiama ar neleidžiama, bet žiūrovai renkasi, nes matomumas čia geras, tad esą buvo būtina labiau apsirūpinti saugumu.
„Ar ten turėjo būti saugumo zona? Manau, kad visur, kur yra žiūrovai, prieš juos turėtų atsirasti saugumo zona“, – pabrėžė K. Ramoška.
Lenktynininkas, nukrypęs nuo trajektorijos, pataikė tiesiai į vadinamąjį senosios trasos išvažiavimą, užtvertą metaliniais vartais ir STOP juosta.
„Pagrindinis dalykas yra tas, kad ten žiūrovų iš viso neturėjo būti. Ten yra pavojinga vieta, kur paprastai statoma apsauga. Matyt, ten matomumas yra geras, todėl daug kas nori ten patekti, bet tai yra pavojinga vieta“, – sakė L. Tubelis.
(be temos)