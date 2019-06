Tragikomedija teisme: recidyvistės pavertė nuosprendžio paskelbimą cirku

Kariškas vaizdelis

Atvestos konvojaus išklausyti nuosprendžio šios moterys jautėsi teisme kaip namie.

„Kaip spirčiau! – dar vedama į posėdžių salę – pamačius portalo kauno.diena.lt fotografą replikavo D.Navickienė, nenurimusi ir vėliau – jau pasodinta į teismo narvą, iš kurio rodė špygas. „Kelnes nusimaut?!“ – klausė ji, kaip O.Dobilaitė atsukusi fotoobjektyvui nugarą.

Pastaroji taip pat buvo nepatenkinta: „Fotografuokite Kauno pedofilus, o ne vagis!“.

Abiejų nuotaika pasikeitė jų bylą nagrinėjusiai teisėjai Sigitai Kazlauskienei pradėjus skaityti nuosprendį Lietuvos Respublikos vardu. Išgirdusios, kad joms skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, priteisiant iš abiejų solidariai pilnai tenkinamą nukentėjusiojo 820 eurų ieškinį, nuteistosios reagavo neadekvačiai – vos nešokinėjo iš džiaugsmo.

O teisėjai paaiškinus tokio sprendimo motyvus – patikėta nukentėjusiuoju, o ne gynybine teisiamųjų versija esą jos smurtavusios prieš šį dėl to, kad jis pradėjo priekabiauti, be to, atsižvelgta, kad teisiamosios – recidyvistės, kurios vėl nusikalto vos paleistos iš pataisos namų, ir nėra jokių jų atsakomybę lengvinančių aplinkybių, D.Navickienė nesusilaikė: „Ačiū, teisėja, už du, o ne už keturis metus, kurių prašė prokuroras!“

Panašus buvo ir šių recidyvisčių atsakymas į portalo kauno.diena.lt klausimą: „Tai nuosprendžio neskųsite?“. „Ne, – teigė nuteistosios. – Juk gavome normaliai!“

Su gera nuotaika jos paliko ir teismo posėdžių salę. „Čiau!“ – išvedama iš jos konvojaus, šūktelėjo D.Navickienė.

Tai bent pažintis

Kaip jau rašyta, ši pamokanti istorija, kurią vainikavo dar vienas teistumas minėtų moterų biografijoje, nutiko šiemet, sausio pabaigoje, 27-erių metų Gediminui (vardas pakeistas) atsiėmus pašto skyriuje 600 eurų bedarbio pašalpą ir ta proga pamaloninus save prie vienos Kauno turgavietės esančiame bare alaus bokalu.

Vėliau prie šios turgavietės jį užkalbino dvi nepažįstamos moterys, pagal dokumentus tikusios į motinas. Nežinojo būsimoji šių auka ir, kad paprašiusiosios jo cigaretės yra recidyvistės. O viena iš jų jau teista už nužudymą bei du kartus už apysunkį kūno sužalojimą. O tarp kitos teistumų yra ir bausmė už turto prievartavimą.

Ačiū, teisėja, už du, o ne už keturis metus, kurių prašė prokuroras!

Žinoma, rūkydamos kartu su naujuoju pažįstamu, jos greičiausiai tuo nesigyrė. O šis jas dar nusivedė į barą ir pavaišino alumi. O ten jau buvo pakviestas dėkingų damų pas jas į svečius.

Į jų buveinę Vilijampolėje, Veliuonos gatvėje, kompanija jau vyko taksi, kurioje, nieko neįtardamas, nors greičiau - visiškai atsipalaidavęs Gediminas dar paskaičiavo, kiek piniginėje liko pinigų iš gautos pašalpos. Suskaičiavo, kad 520 eurų.

Iškalbinga kulminacija

Anot nukentėjusiojo, nuvykus į Vilijampolę, moterys vaišino jį degtine.

Po to, anot buveinės šeimininkių, svečias užsimanė, kad jos pašoktų šiam viliotinį. Ir pats jį šoko.

Galiausiai prieita prie kulminacijos. Pasak svečio, jam išsitraukus mobilųjį telefoną – galimai pažiūrėti, kiek valandų, viena iš moterų šį iš jo atėmė. O, kai jis pamėgino telefoną atsiimti, netikėtai pradėjo prieš jį smurtauti. Tuo pasinaudojo ir antroji, tuo metu ištraukusi iš jo striukės kišenės ten buvusią piniginę.

Paleidęs telefoną, dėl kurio grūmėsi, Gediminas teigė bandęs atgauti piniginę. Tačiau tada sulaukė smūgių krušos ir nuo ją ištraukusios moters.

Galiausiai, trumpam išbėgusi į kitą kambarį, pastaroji vėliau piniginę grąžino. Tačiau, tuščią. Atgavus šią, jo mobilusis telefonas buvo dingęs. Jį atėmusioji jau šio nebeturėjo.

Pajutęs, kad toliau gali būti dar blogiau, apvogtasis, nutaikęs pirmą patogų momentą, nėrė pro duris.

Įkliuvo atsitiktinai

Grįžęs į namus Dainavos mikrorajone jau troleibusu bei tuščiomis kišenėmis, Gediminas buvo priverstas kažkaip pasiaiškinti žmonai.

Šiai iš karto kilo įtarimas, grįžtant su vaikais iš darželio, aptikus keistokai atrodantį sutuoktinį rūkantį prie daugiabučio laiptinės.

Iš pradžių šis bandė suktis iš situacijos – esą buvo apiplėštas autobusų bei geležinkelio stočių rajone. Tačiau, žmonai pranešus apie tai policijai ir iškvietus negaluojančiam sutuoktiniui greitąją, šis į Klinikas atvykusiems pareigūnams jau pasakė tiesą. Ir išskubėjo su jais ieškoti įtariamųjų, nusprendęs nebelaukti, kol bus apžiūrėtas medikų.

Deja, nuvykus su pareigūnais į Vilijampolę, nukentėjusysis negalėjo tiksliai pasakyti, kuriame jos medinuke viskas įvyko. Tačiau, jam beklaidžiojant, policininkai atkreipė dėmesį į dvi ateinančias moteris. Pamačiusios juos, šios aiškiai sutriko. Galiausiai puolė bėgti. Tačiau, įvykus gaudynėms, buvo sulaikytos.

Grobis nerastas

Apžiūrėjus įtariamųjų butą, pareigūnai nei nukentėjusiojo pinigų, nei telefono nerado.

Sulaikytosios teigė esą telefonas neveikė, todėl išmetė jį į Nerį nuo Vilijampolės tilto. O pasisavintus eurus esą atidavė Laisvės alėjoje sutiktiems asmenims, kuriems buvo skolingos. Tačiau, šių nurodyti negali.

Viena iš prielaidų, kas tie asmenys, – abiejų įtariamųjų biografijose esantys teistumai už neteisėtą disponavimą narkotikais be tikslo šiuos platinti.

Sulaikant įtariamąsias – kaip paaiškėjo, išsirengusias į parduotuvę, vienos jų kišenėje tebuvo penki eurai.

Ikiteisminio tyrimo metu abi jos savo kaltę pripažino ir dėl to gailėjosi. Tačiau stojusios prieš teismą jau buvo linkusios savo kaltę švelninti. Galimai dėl to, kad jų auka prisipažino negalintis nurodyti, kuri iš moterų ir ką jam darė. Abi po alaus ir degtinės kokteilio buvo panašios. Klinikose jam buvo nustatytas 2,38 promilių girtumas.

O.Dobilaitė ir D.Navickienė kaltintos, kad veikdamos bendrai sudavė svečiui rankomis į galvą, veidą bei krūtinę mažiausiai 20 smūgių. Tačiau joms paskelbtame nuosprendyje teisėja buvo linkusi patikslinti, kad smūgių buvo mažiausiai keturiolika.

Jokio moralinio atlygio nukentėjusysis iš recidyvisčių neprašė. Tik atlyginti jam padarytą turtinę žalą.

Už plėšimą, kuriuo buvo kaltinamos recidyvistės, Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki šešerių metų.