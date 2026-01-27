Užfiksuota: štai kokie mūsų vairuotojai

Vairuotojas sustoja prie kelią jam užkertančio užtvaro. Užtvara lieka nepakilusi. Vairuotojas nesusimokėjo, sistemai nepavyko atpažinti automobilio valstybinio numerio dėl vairuotojo kaltės, dėl apledėjusios numerio lentelės arba sutriko sistema dėl oro sąlygų.
Bet panašu, kad šis vairuotojas net nesvarstė, kas čia ne taip.
Paspaudė akceleratoriaus pedalą ir taranavo užkardą.
„Tokie štai mūsų vairuotojai“, – konstatavo vaizdo įrašą atsiuntęs asmuo. Kad ir dėl kokių priežasčių užtvara nepakilo, tai ne priežastis ją gadinti.
Skaitytojo vaizdo įrašas.
Kaip jūs pasielgtumėte?
Naujausi komentarai