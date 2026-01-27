 Užfiksuota: štai kokie mūsų vairuotojai

Užfiksuota: štai kokie mūsų vairuotojai

Vaizdo įrašas
2026-01-27 16:34
Jurgita Šakienė

Portalą kauno.diena.lt pasiekė vaizdo įrašas iš automobilių stovėjimo aikštelės. Iš užrašo galima spėti, kad tai aikštelė Kovo 11-osios g. Kaune.

Užfiksuota: štai kokie mūsų vairuotojai
Užfiksuota: štai kokie mūsų vairuotojai / Skaitytojo vaizdo įrašo stop kadrai

Vairuotojas sustoja prie kelią jam užkertančio užtvaro. Užtvara lieka nepakilusi. Vairuotojas nesusimokėjo, sistemai nepavyko atpažinti automobilio valstybinio numerio dėl vairuotojo kaltės, dėl apledėjusios numerio lentelės arba sutriko sistema dėl oro sąlygų.

Bet panašu, kad šis vairuotojas net nesvarstė, kas čia ne taip.

Paspaudė akceleratoriaus pedalą ir taranavo užkardą.

„Tokie štai mūsų vairuotojai“, – konstatavo vaizdo įrašą atsiuntęs asmuo. Kad ir dėl kokių priežasčių užtvara nepakilo, tai ne priežastis ją gadinti.

Skaitytojo vaizdo įrašas.

Kaip jūs pasielgtumėte?

Šiame straipsnyje:
automobilių stovėjimo aikštelė
nulaužė užtvarą
užtvara

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų