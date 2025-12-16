Vaiko prie mokyklos laukusi mama kvietė pareigūnus: kas čia vyksta?

„Apie 20.30 val. stovėjau Kalniečiuose, V. Landsbergio-Žemkalnio gatvėje, ties Martyno Mažvydo progimnazija, laukiau vaiko po treniruotės. Buvau sustojusi su įjungtu avariniu signalu, toje vietoje, kur sustoti leidžiama. Privažiavo automobilis su dviem vyrais“, – pasakojo kaunietė.
Moteris pagalvojo, kad tai pareigūnai su nežymėta transporto priemone, nes vienas jų pradėjo filmuoti jos automobilį.
„Vairuotojas išlipo iš automobilio, lipdamas įjungė garsinį signalą, labai panašų į policijos švyturėlio garsą, ir priėjo prie mano automobilio. Pagalvojau, policija“, – moteris piniginėje ėmė ieškoti vairuotojo pažymėjimo.
„Jau norėjau atidaryti langą, bet žiūriu, kad stovi vyras baltais marškiniais, juodomis kelnėmis ir su varlyte po kaklu. Galvoju, kas čia vyksta? Bandė reikalauti, kad atidaryčiau langą, klausinėjo, kodėl stoviu, kas atsitiko mašinai, grasino kviesti pareigūnus, kad mane su ratukais nutemptų. Sakau, aš jums iškviesiu“, – teigė moteris.
Ją nustebino ne tai, kad buvo filmuojama, o kad vyrai turėjo tam paruoštą vaizdo kamerą ir kad vyrai reikalavo pasikalbėti, paaiškinti, ką ji čia veikianti.
„Jeigu filmavo tam, kad užfiksuotų galimai Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimą, viskas gerai. Nusifilmuoji, perduodi e.policijai ir viso gero“, – replikavo pašnekovė.
Ji teigė, kad vyrai filmavo ne tik automobilį, bet ir jos atžalą. „Vaikas, kai jo sulaukiau, paklausė, kodėl jį filmavo“, – kalbėjo kaunietė.
Išgirdę, kad ji kviečia policiją, abu vyrai automobiliu pasišalino, prieš tai jau bandę teisintis, kad jie tik juokauja, tikino, kad nieko nefilmavo, siūlėsi parodyti, kas užfiksuota vaizdo kamera.
Vyras kalbėjo lietuviškai, automobilio numeriai – prancūziški.
Kauno apskrities policija portalui kauno.diena.lt pakomentavo, kad gautas pranešimas apie tokį įvykį.
„Gruodžio 15 d. apie 20.45 val. gautas pranešimas, jog Kaune, V. Landsbergio - Žemkalnio g., pranešėjai (gim. 1981 m.) automobiliu sustojus prie perėjos, nenustatytas asmuo pradėjo ją filmuoti ir teigė, jog iškvies policiją už jos KET pažeidimą. Filmuojant į kadrą galimai pateko ir moters vaikas. Asmuo pasišalino kartu su kitu nenustatytu asmeniu automobiliu „Ford“. Atvykus nurodytu adresu, automobilis bei asmenys nerasti, moteris pretenzijų nereiškė“, – nurodė policijos atstovai bei pridūrė, kad visi Kauno apskrities policijos automobiliai – su lietuviškais valstybiniais numeriais.
Policijos atstovai papildė, kad atvykus nurodytu adresu, moteris nurodė automobilio markę bei valstybinius numerius (užsienietiški).
Į situaciją pakliuvusi kaunietė nustebo, kai pasiteiravome, kodėl atvykusiems pareigūnams nurodė, kad nebeturi pretenzijų. „Kaip įdomiai… Tai dėl ko aš juos kviečiau? Turiu pretenzijų. Nenoriu visko taip palikti“, – teigė kaunietė, paminėjusi, jog nori, kad būtų surasti tie vyrai, išsiaiškinta, kodėl jie filmavo, kodėl veržėsi su ja kalbėtis, kodėl naudojo garsinį signalą, primenantį tą, kurį naudoja pareigūnai.
„Turiu nufotografavusi jų automobilio valstybinius numerius. Juos taip pat perdaviau pareigūnams ir paviešinau“, – teigė moteris.
Naujausi komentarai