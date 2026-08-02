Vasarnamio gaisras Kauno rajone: aiškėja žuvusiojo tapatybė

Policijos departamento sekmadienį pateiktais duomenimis, užgesinus sodo namelio gaisrą Samyluose, gaisravietėje buvo rasti galimai 1967 metais gimusio pastato savininko palaikai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas asmens mirties priežasčiai nustatyti.
Kaip rašė BNS, šeštadienį apie 4.20 val. Kauno ugniagesiai gavo pranešimą apie Samylų kaimo Dobilėlio gatvėje degantį namą.
Atvykus pajėgoms, vasarnamis degė atvira liepsna, stogas buvo sukritęs, sienos sudegusios. Maždaug 5.20 val. buvo rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas.
Gaisro metu vasarnamis visiškai sudegė, nukentėjo maždaug dešimt metrų nuo gaisravietės esantis gyvenamasis namas, apsilydė akumuliatorinė žoliapjovė.
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