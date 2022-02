Viešojo transporto stotelėje – kriminalas su kvapu: nukentėjusiajai nustatytas 3,7 prom. girtumas

Lietuvos kelių policijos tarnyba, informuodama apie sausio 31-ąją šalyje įvykius keturis eismo įvykius, per kuriuos nukentėjo tiek pat žmonių, praneša ir apie neeilinį incidentą Kaune – Jonavos gatvėje.

Pranešama, kad prieš šeštą vakaro, sningant, šioje gatvėje, pirminiais duomenimis, troleibusas stotelėje kliudė pėsčiąją. Šiai nustatytas sunkus – daugiau nei 3 promilių girtumas. 36-erių nukentėjusioji iš įvykio vietos nuvežta į ligoninę.

Kauno policijos atstovė linkusi patikslinti, kad pranešimą apie šį įvykį jos kolegos užregistravo 18.22 val. Į ligoninę pristatytai 1985 m. gimusiai nukentėjusiajai nustatytas 3,7 prom. girtumas.

Dėl šio įvykio pradėta administracinė teisena – aiškinamasi, ar moteris pati paslydo, ar buvo kliudyta troleibuso.

Asociatyvi Justinos Lasauskaitės nuotr.

Remiantis pirminiais pareigūnų rastų įvykio liudytojų apklausos rezultatais, panašiau, kad nelaimę lėmė nukentėjusiosios girtumas.

Pirminiais duomenimis, jai lūžo pėda.

Kaip jau užsiminta, šiųmetė eismo įvykių statistika Kaune – panaši, kaip visoje šalyje. Per sausį Kaune užregistruoti 26 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo 29 žmonės. Pernai per tą patį laikotarpį tokių įvykių buvo dešimt, o juose sužeista vienuolika žmonių.

Tačiau šiemet, kaip ir pernai, per pirmąjį metų mėnesį Kaune per eismo įvykius niekas nežuvo. Tokių tragedijų šiemet kol kas išvengta visoje Kauno apskrityje. Per pernykštį sausį žuvo trys žmonės. Visi – Kauno rajone.

Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, šiemet šalyje eismo įvykiuose taip pat kol kas žuvo dešimt žmonių mažiau nei pernai. Per šiųmetį sausį, pirminiais duomenimis, – šeši. Per pernykštį – šešiolika. Tačiau per šiemet Lietuvoje užregistruotus eismo įvykius sužalota beveik pusšimčiu daugiau žmonių nei pernai. Pirminiais duomenimis, – 248. Pernai sausį tokių buvo 108. Dvigubai daugiau šiemet šalyje ir eismo įvykių, per kuriuos nukentėjo žmonės. Pirminiais duomenimis – 204. Per pernykštį sausį tokių įvykių buvo 97.