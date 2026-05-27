 Viešose Kauno vietose liejosi smurtas: smūgių sulaukė ir autobuso keleivė

Viešose Kauno vietose liejosi smurtas: smūgių sulaukė ir autobuso keleivė

2026-05-27 17:14 klaipeda.diena.lt inf.

Antradienį ir trečiadienį Kauno apskrities policininkai viešose vietose tramdė smurtautojus ir neblaivius vyrus, daužiusius stiklus.

<span>Viešose Kauno vietose liejosi smurtas: smūgių sulaukė ir autobuso keleivė</span>
Viešose Kauno vietose liejosi smurtas: smūgių sulaukė ir autobuso keleivė / Asociatyvi magnific nuotr.

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, gegužės 26 d. apie 7.40 val. Kaune, Pamario gatvėje, autobuse, moteris, gimusi 1966 metais, grasino, vartojo necenzūrinius žodžius ir smurtavo prieš moterį, gimusią 1984 metais.

Tą pačią dieną, apie 18.05 val., Kaune, Partizanų gatvėje, viešoje vietoje, vyras, gimęs 1967 metais, vartojo necenzūrinius žodžius, smurtavo prieš moterį, gimusią 1964 metais. Ji dėl patirtų sužalojimų pristatyta į gydymo įstaigą.

Gegužės 26 d. apie 19.30 val. Kaune, Skuodo gatvės ir Alsėdžių gatvės sankryžoje, neblaivus (1,56 prom.) vyras, gimęs 1979 metais, išdaužė stiklo paketus. Padaryta turtinė žala – tikslinama.

Gegužės 27 d. apie 2.50 val. Kaune, Jotvingių gatvėje, neblaivus (0,80 prom.) vyras, gimęs 1989 metais, išdaužė automobilių „Volvo“, BMW ir „Volkswagen“ stiklus. Padaryta turtinė žala – tikslinama.

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