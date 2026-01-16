Žemuosiuose Šančiuose – avarija: policijai teko spręsti ginčą tarp vairuotojų

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį buvo gautas sausio 16 d. 11.55 val.
A. Juozapavičiaus prospekte susidūrė BMW, vairuojamas moters, gimusios 1996 metais, ir „Volkswagen“, vairuojamas vyro, gimusio 1994 metais.
Vairuotojai nesutarė dėl kaltės. Atvykus policijos pareigūnų ekipažui, jie susipildė eismo įvykio deklaraciją.
Per avariją žmonės nenukentėjo.
