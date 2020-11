18 klientų, 800 pavedimų ir bent 50 000 rūmų nariams sutaupytų eurų per metus

„Jau turime 18 klientų iš Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių, nors tik 2019 metų spalį patys tapome rūmų nariais. Bendrai savo klientams iš Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių tarpo 2020 metais padėjome atlikti virš 800 pavedimų už 11,2 mln. EUR kitomis valiutomis. Be to, pasinaudodami mūsų paslaugomis, klientai vidutiniškai sutaupė apie 0,5 nuo valiutinių apyvartų, t.y. bent 50 000 eurų.“,- sako ArcaPay verslo plėtros vadovas Marius Ivanauskas.

ArcaPay paslaugas teikia nuo 2011-ųjų metų, o jų veikla yra licencijuota bei kontroliuojama Jungtinės Karalystės valstybinių institucijų: Financial Conduct Authoritybei HM Revenue & Customs. Taip pat esame įtraukti į Lietuvos banko mokėjimo įstaigų registrą bei dirbame ties licencijuotos dukterinės įmonės Lietuvoje steigimu. ArcaPay specializuojasi trijose srityse. Pirma sritis – tarptautiniai mokėjimai. Įmonė padeda atsiskaitymus su partneriais ir tiekėjais užsienyje atlikti efektyviau. Pavedimo mokestis yra netaikomas, o pavedimai gavėją pasiekia ne vėliau nei kitą darbo dieną. Antra sritis yra valiutos keitimas. Savo klientams ArcaPay gali pasiūlyti valiutos kursą, palankesnį nei bankų. Verslo klientams vidutiniškai kelis kartus sumažina konvertavimo kaštus, priklausomai nuo apyvartų ir naudojamo banko. Be to, ArcaPay atlieka ir valiutos rizikos valdymą – dalinasi savo patirtimi nuo aiškios strategijos paruošimo iki įgyvendinimo naudojant išankstinius valiutos keitimo sandorius..

Su įmonės ArcaPay vadovu Mariumi Bausiu kontaktas užsimezgė per Kauno Finansininkų klubo tarptautinę veiklą. Klubas 2015 metais pradėjo bendradarbiauti su Londono Sičio klubu. Šiame klube dalyvavo ir Marius Bausys. Marius įkūrė verslą Londone, vėliau ir Lietuvoje. Todėl Kauno finansininkų klubas pakvietė M. Bausį į klubo organizuojamą Finansų konferenciją 2018 metais. O po metų ArcaPay tapo rūmų nariu. Kaip sako patys ArcaPay, tai nutiko tuomet, kai atsirado kolega, kuris galėjo efektyviai įsitraukti į rūmų veiklą, dalyvauti renginiuose ir būti aktyvus rūmų narys.

Nuo pat narystės rūmuose pradžios pradžios ArcaPay tapo vadovų ir eksportuotojų klubų nariais ir stengiasi nepraleisti klubų susitikimų. Aktyviai dalyvauja ir rūmų klubo renginiuose, kuriuose pasveikinami nauji rūmų nariai, ir penktadienio kontaktų rytuose, kurie karantino metu organizuojami ir nuotoliniu būdu.

Dalyvaudami su užsienio prekyba, eksportu bei importu susijusiuose renginiuose įmonė ne tik didina savo žinomumą, randa naujų klientų, bet ir išgirsta naudingos informacijos, kaip dar savo paslaugomis gali pagelbėti rūmų nariams. „Kadangi mūsų paslaugomis naudojasi įvairios įmonės, mes galime rūmų nariams pasiūlyti ir rasti sprendimus netgi nesusijusius su užsienio valiutomis, pvz. finansavimo, apskaitos sistemų, logistikos sprendimų, IT ir kitose srityse.“,- apie įmonės įvairiapusiškumą pasakoja M. Ivanauskas.

Vieno iš pirmųjų rūmų klubo, kuriame dalyvavo, metu, M. Ivanauskas susipažino su vienos didelės kompanijos finansų vadovu. Ši įmonė jau po mėnesio tapo lojaliu ArcaPay klientu. „Buvo netikėta ir smagu, kad tokiame šauniame renginyje galima dar ir rasti labai gerų klientų.“, - džiaugiasi ArcaPay verslo plėtros vadovas.