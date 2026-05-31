Draugystė, kuri tęsiasi: Laluna ir Klaipėdos Mėlynasis choras dainuoja apie VASARĄ

Palaikymas svarbiausiu metu
Tuo metu, kai Mėlynajam chorui labiausiai reikėjo palaikymo televizijos projekte, radijo stotis „Laluna“ aktyviai prisidėjo prie jo sėkmės – organizavo palaikymo akcijas, kvietė klausytojus balsuoti už chorą ir dovanojo prizus ištikimiausiems Lalunos klausytojams bei choro gerbėjams. Tai tapo ne tik bendru tikslu, bet ir tvirtos draugystės pradžia. Mėlynasis choras ne kartą viešėjo Lalunos studijoje ir gyvai parodė, kad yra puikūs vokalistai, mylintys muziką. „Meilė muzikai mus ir vienija“ – sako Lalunos muzikos redaktorius Vilius Regalas, pakvietęs Mėlynojo choro dainininkus, prisidėti kuriant vasarišką Lalunos skambesį.
Keliai, kurie vis susikerta
Lalunos ir Mėlynojo choro keliai ne kartą susikirto pačia geriausia prasme. Visai neseniai, gegužės pradžioje, radijo stotis Laluna kartu su Klaipėdos Mėlynuoju choru dalyvavo didžiajame Bendrystės tilto per Danės upę atidaryme. Jiems teko garbė ne tik atverti tiltą klaipėdiečiams, bet ir paskelbti Italų dienų pradžią Klaipėdos mieste.
Vienas skambutis – ir choras studijoje
„Smagu matyti, kad Mėlynasis choras, tapęs reikšminga Klaipėdos dalimi, ne tik išliko, bet ir toliau aktyviai gyvuoja“, – džiaugiasi Lalunos muzikos redaktorius Vilius Regalas. „Prireikė vos vieno skambučio, kad choristai vėl susiburtų – šįkart radijo stoties Laluna įrašų studijoje, kurioje muzikinius stebuklus kuria Lalunos maestro – Antanas Cirtautas. Kaip visada jaunatviški, linksmi ir energingi Mėlynojo choro nariai vos per pusdienį įrašė naujus vasariškus radijo stoties šaukinius ir vasarišką Lalunos dainą. Po įrašų Antanas Cirtautas savaitę padirbėjo su garsiniais failais ir radijo eteryje suskambo nauja daina bei vasariški šaukiniai. Laluna ir Mėlynasis choras sveikina visu su vasaros pradžia.“
„Laluna – tokia kaip vasara“
Naujuoju šūkiu „Laluna – tokia kaip vasara“ radijo stotis pradeda vasaros sezoną. Nauji šaukiniai ir vasariška daina visą vasarą skambės eteryje ir džiugins klausytojus, o „Lalunos“ komanda nuoširdžiai dėkoja Klaipėdos Mėlynajam chorui už draugystę, energiją ir radijo stočiai padovanotus balsus.
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