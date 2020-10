EKSPORTO KODAS atskleidė kaip neiššvaistyti geros krizės

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei rūmuose veikiantys Enterprise Europe Network ir Ek-sportuotojų klubas jau trečia kartą, parodos „Rinkis prekę lietuvišką“ metu, organizavo eksporto kon-ferenciją ir kvietė įmonių vadovus, eksporto, pardavimų vadovus ir specialistus semtis patirties iš ek-sporto sėkmės istorijomis galinčių pasigirti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių, Kauno ir Marijampolės regionų įmonių ir netgi tarptautinių kompanijų.

Konferencijos dalyviai išgirdo 7 pranešimus apie galimybes, kelią iš vienos industrijos į kitą, įkvėpimus, karališkosios šeimos pasirinkimus, psichologiją, saugumą kibernetiniame pasaulyje ir netgi kosmosą. 6 įmonių vadovai, profesionalai – praktikai pasidalino savo patirtimi ir patarimais, kaip efektyviai išnaudoti laiką krizės metu ir net pasaulyje uždarius sienas neuždaryti eksporto durų, o kibernetinio saugumo kompanijos Sophos technologijų ekspertas šiaurės Europos regionui, pasidalins įžvalgomis apie pasikeitusį pasaulį bei patars, kaip užtikrinti verslo ir IT saugumą.

Šiemet konferencijos dalyviai, kurių buvo daugiau nei 300, galėjo pasirinkti, ar dalyvauti gyvai Žalgirio arenos amfiteatre ar stebėti renginio tiesioginę transliaciją internete. Organizatoriai džiaugiasi, kad šiuolaikinės technologijos ir renginio partneris „Leggato“ prisidėjo prie to, kad konferencijos įrašą pamatyti galėjo 2000 žiūrovų ir šis skaičius vis dar auga.

„Eksportas – Lietuvos ekonomikos augimo variklis. Lietuvos eksportas 2019 metais sudarė beveik 80 procentų bendrojo vidaus produkto, kai tuo tarpu 2000-aisiais nesiekė nei 40 procentų. Sparčiausiai eksportą auginę sektoriai – baldų, žemės ūkio produktų ir maisto, chemijos ir plastiko. Paslaugų sektoriuje aukštu augimo tempu išsiskyrė transporto, didmeninės prekybos, sandėliavimo veiklos bei turizmas. Kas metus sėkmingai eksporto apimtis didinę Lietuvos verslininkai, šiemet susidūrė su netikėtu iššūkiu – ne tik mažėjančiu vidaus vartojimu eksporto rinkose, bet ir tikrąja to žodžio prasme „užsidariusiomis sienomis“, tiekimo grandinės sutrikimais. Lietuvos verslas parodė, kad geba reaguoti greitai ir lanksčiai bei prisitaikyti prie nuolat kintančių aplinkos sąlygų. Tai rodo ir eksporto apimtys, kurios 2020 sausio-liepos mėnesį Lietuvoje mažėjo tik 8 procentais, kai tuo tarpu kitų Europos Sąjungos šalių eksportas traukėsi ir 15 ar net 20 procentų.“, – konferencijos pradžioje kalbėjo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius.

Jau antrus metus iš eilės, eksporto konferenciją moderuoja eksporto sritį puikiai išmanantis Paulius Ausmanas. P. Ausmanas yra „Kika group“ eksporto vadovas bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Eksportuotojų klubo narys. „Geriausias laikas sukurti naujus verslo modelius – laikas krizės metu“, – sako P. Ausmanas.

Vydas Damalakas, UAB „Omniteksas“ įkūrėjas ir valdybos narys, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas skaitė pranešimą „Milijonas kaukių virusui. Įkvėpta kanapės“. Pranešimas pasakojo apie Trikotažo kompanijos istorija, kaip krizinė situacija leido išnaudoti pamirštą potencialą bei įkvėpė kurti inovatyvias medžiagas. UAB "Omniteksas“ - daugiau nei 80 metų veikianti pilno ciklo gamybinė trikotažo įmonė, kurios metinė apyvarta – daugiau nei 15 mln. Eur, o 80% visos produkcijos eksportuojama į Švediją, Suomiją, Olandiją, Vokietiją, Prancūziją. "Tekstilės ateitis – natūralus kanapės pluoštas", – sakė V. Damalakas.

Vos prieš ketvertą metų pirmą nuosavą verslą visiškai naujoje srityje pradėjusi UAB GELD BALTIC šiandien gali pasidžiaugti sėkmingai Lietuvoje ir dešimtyse užsienio rinkų parduodamais sveikais ir inovatyviais produktais, 20-ies darbuotojų kolektyvų bei vietos ir tarptautiniais apdovanojimais. Šiemet be kitų įvertinimų „Super Garden“ vadovė Laura Kaziukonienė laimėjo ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos steigiamą kasmetinį „Lietuvos metų verslininkės/vadovės“ prizą.

Įmonės apyvarta šiemet jau viršijo simbolinį 1 mln. eurų, o su Lietuvos mokslininkais aktyviai bendradarbiaujanti „Super Garden“ (UAB „Geld Baltic“) rinkai nuolat pasiūlo naujovių, įskaitant padidintos biologinės vertės užkandžius, ką tik pristatytas valgomas arbatas, šaltyje džiovintus prieskonius, mėsą ar net kefyrą. L. Kaziukonienės pranešimas „Kosmose krizės nėra?“ atskleidė kaip inovatyvių produktų pardavimus paveikė Covid–19.

„Išskirtinumas nustebina ir pritraukia, bet maitina lankstumas ir universalumas“, – sakė UAB „A Grupė“ vadovas Virginijus Vizbaras ir savo pranešime „Kaip pasiekti karališkąją šeimą? Lietuviško audinio istorija.“ atskleidė kokios galimybės ir kokie pavojai laukia mažos įmonės konkuruojant su globaliais rinkų žaidėjais bei kokią įtaką gali turėti karališkosios šeimos pasirinkimas dėvėti įmonės iš Lietuvos austo audinio suknelę. UAB „A Grupė“ – Jonavoje įsikūręs audimo fabrikas, gyvuojantis nuo 1990 m. Įmonė yra bene vieninteliai Europoje, audžiantys aukštos kokybės lininį kilpinį audinį, iš kurio siuvami šiurkštūs bei švelnūs gaminiai voniai ir saunai. Dabar įmonės produkcija ypač populiari Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Danijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Japonijoje ir kitose pasaulio šalyse.

„Seniai paneigėme mitus, kad dėmesio vertas yra tik vokiškas ar šveicariškas gaminys. Drąsiai ir pagrįstai galime sakyti – „lietuviška kokybė“ tikrai geresnė“, – sako UAB „Doleta“ valdybos pir-mininkas Vytautas Silevičius ir taip ragina pristatinėti Lietuvą visame pasaulyje. Pranešimas „Psichologija eksportui“ apie įmonėje pandemijos laikotarpiu pradėtas taikyti motyvacines ir mikrok-limato gerinimo priemones. UAB „Doleta“– medinių langų ir durų gamybos įmonė, įkurta 1992 m. Viena seniausių šios srities gamyklų Lietuvoje. Įmonė garsėja ne tik kaip aukščiausios kokybės indi-vidualių medinių langų, durų, žiemos sodų fasadų gamintoja, bet ir pažangių, nestandartinių, unikalių sprendimų kūrėja. Produkcija vertinama ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose – daugiau nei 80 proc. savo gaminių UAB „Doleta“ eksportuoja, tad pro lietuvių langus žvalgosi tūkstančiai Europos, Azijos ir Šiaurės Amerikos gyventojų.

Kibernetinio saugumo kompanijos Sophos pasidalino įžvalgomis apie pasikeitusį pasaulį, gyvais pavyzdžiais ir patarimais kaip užtikrinti verslo ir IT saugumą. Panešimą „Covid-19 – aukso amžius kibernetiniame pasaulyje. Kaip nepraleisti skaitmeninės vakcinos verslo saugumui užtikrinti.“ skaitė Sophos technologijų ekspertas šiaurės Europos regionui Per Söderqvist. Per Söderqvist yra kibernetinio saugumo ekspertas iš Švedijos, daugiau kaip 15 metų dirbantis su įvairaus dydžio organizacijomis Šiaurės Europoje (įskaitant Baltijos šalis), kuriant IT saugumo strategiją bei „užtaisant“ įvairias saugumo spragas, dažnas saugumo konferencijų pranešėjas, lektorius ir konsultantas. Per‘as pastaruosius 7 metus dirba globalioje kibernetinio saugumo bendrovėje SOPHOS, įkurtoje Oxforde, JK. SOPHOS saugumo sprendimus naudoja daugiau kaip 400 tūkst. organizacijų, 150 pasaulio šalių. Keturios kibernetinio saugumo laboratorijos, dirbtinio intelekto vystymas ir debesijos kompiuterija, leidžia SOPHOS lengvai aptarnauti bei užtikrinti maksimalų saugumą klientams visose pasaulio šalyse.

Ar įmanoma pereiti iš vienos industrijos į kitą? Kaip nuo mobilių robotų logistikai iki dezinfekcinio roboto ligoninėms peršoko RUBEDOS, pranešime „Tarp dviejų skirtingų industrijų. Ar įmanoma peršokti?“ atskleidė Paulius Rakauskas, RUBEDOS verslo vystymo vadovas. RUBEDOS – mobiliosios robotikos sprendimų pionierė Lietuvoje, kurianti robotikos sprendimus sandėliams, gamybos įmonėms. Įmonės komanda džiaugiasi, kad daug ką ryžosi daryti vieni pirmųjų Baltijos regione: atsisakė įprasto paslaugų teikimo modelio ir pasuko Lietuvoje beveik nepramintu robotikos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir naujų produktų vystymo keliu.

Konferenciją puikiu pranešimu „Pasaulinė pandemija: pražūtis ar galimybė eksportui?“ apie tai, kaip užsidarius valstybių sienoms ir žmonėms mažiau keliaujant, alaus eksporto pardavimai nesustojo augti,

o spontaniška reklaminė kampanija pati paplito po pasaulį, užbaigė AB „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas. Volfas Engelman – seniausia pramoninė alaus darykla Kaune. Rinkos tyrimų bendrovės „AC Nielsen” 2018 m. antro pusmečio duomenimis, VOLFAS ENGELMAN turi 23,3 proc. alaus rinkos Lietuvoje ir užima antrąją poziciją tarp alaus gamintojų. Įmonės sėkmės receptas – gebėjimas tradicijas derinti su moderniomis technologijomis, šiuolaikiškas požiūris į verslą ir bendradarbystės kūrimas su miestu ir šalimi.

Organizatorių vardu dėkojame konferencijos moderatoriui, pranešėjams bei šio renginio partneriams „Ekspozicijų centras“ ir Leggato. Užfiksuotas renginio akimirkas rasite čia.