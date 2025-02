Iš Kauno į Vilnių dėl šypsenos

Netekus danties ar kelių, šypsena ima blankti, o kartu su ja – ir pasitikėjimas savimi. Kramtymas tampa apsunkintas, o mėgstamų patiekalų tenka atsisakyti. Laimei, šiuolaikinė odontologija siūlo išeitį – dantų implantus. Tai modernus ir efektyvus būdas atkurti prarastus dantis, sugrąžinant ne tik estetinę šypsenos išvaizdą, bet ir pilnavertį gyvenimo džiaugsmą.

„Daugelis žmonių neįvertina, kokią didelę įtaką dantų netekimas daro jų gyvenimo kokybei. Tai ne tik estetinė problema – tai ir diskomfortas valgant, kalbant, netgi psichologinės problemos. Dantų implantai leidžia visa tai išspręsti ir vėl džiaugtis gyvenimu be apribojimų“, – teigia gydytojas Tomas Stumbrys, ilgametę patirtį turintis odontologijos klinikos „PAPADENT“ vadovas.

Kiek kainuoja nauja šypsena?

Vienas dažniausiai užduodamų klausimų, svarstant apie dantų implantaciją – kiek tai kainuoja? „PAPADENT“ klinikoje, įsikūrusioje Vilniuje, pradinė vieno danties implanto kaina prasideda nuo 439 eurų. Visgi, galutinė kaina priklauso nuo daugelio faktorių: individualaus atvejo sudėtingumo, reikalingų procedūrų, pavyzdžiui, kaulo priauginimo, ir pasirinktos implantų sistemos. „Kiekvienas atvejis yra unikalus, todėl ir kaina gali skirtis. Tačiau mes visada stengiamės pasiūlyti optimaliausią sprendimą, atsižvelgdami į paciento poreikius ir galimybes“, – pabrėžia T. Stumbrys. Norėdami sužinoti tikslią dantų implantacijos kainą jūsų atveju, kviečiame registruotis konsultacijai. Jos metu gydytojas įvertins jūsų situaciją ir pateiks detalų gydymo planą.

Pažangiausios technologijos – nepriekaištingam rezultatui

Šiuolaikinė odontologija žengia koja kojon su technologijų progresu. „PAPADENT“ klinikoje naudojamos pažangiausios skaitmeninės technologijos, užtikrinančios maksimalų tikslumą ir komfortą pacientui. Vienas iš pavyzdžių – intraoralinis skeneris, kuris greitai ir neskausmingai nuskenuoja dantis bei dantenas, sukurdamas itin tikslų jų skaitmeninį atvaizdą. „Šis skaitmeninis modelis leidžia mums detaliai suplanuoti gydymą ir parinkti tinkamiausius implantus pagal individualią paciento anatomiją“, – aiškina T. Stumbrys.

Kompiuterinė tomografija – dar vienas nepamainomas įrankis, suteikiantis trimatį žandikaulio vaizdą. Šis tyrimas leidžia įvertinti kaulo tankį, storį ir kitus svarbius parametrus, lemiančius implantacijos sėkmę. „Naudodami šiuos duomenis, mes galime parinkti optimalią implanto padėtį, užtikrindami ne tik estetinį rezultatą, bet ir ilgalaikį implanto tarnavimą“, – sako gydytojas.

Skaitmeninė implantacija – mažiau nerimo, greitesnis gijimas

„PAPADENT“ klinikoje taikoma skaitmeninė implantacija – inovatyvus metodas, leidžiantis visą implantacijos procesą suplanuoti virtualioje erdvėje. „Tai reiškia, kad mes iš anksto žinome, kur ir kaip bus įsriegtas implantas. Operacijos metu naudojame specialų chirurginį gidą, kuris užtikrina maksimalų tikslumą ir minimalią invaziją“, – pasakoja T. Stumbrys.

Chirurginis gidas yra fizinis, 3D atspausdintas įrankis, pagamintas iš skaitmeninio paciento žandikaulio modelio, sukurto naudojant kompiuterinę tomografiją ir intraoralinį skenavimą. Jis skirtas tiksliai nukreipti implantus įsriegiant į numatytas vietas. Gidas suteikia galimybę gydytojui atlikti vadinamąją gidinę implantaciją, kuri yra mažiau invazyvi, tikslesnė ir užtikrina optimalų galutinį rezultatą. Dėl mažesnės traumos, pacientai jaučia mažiau diskomforto, o gijimo procesas vyksta greičiau.

Vis dėlto reikia paminėti, kad gidinė implantacija netinka visiems atvejams. Kai kuriems pacientams, pavyzdžiui, turint itin didelę kaulo atrofiją ar sudėtingą anatominę situaciją, gydytojas gali rekomenduoti kitą implantacijos metodą. Tokiais atvejais individualus gydymo planas pritaikomas pagal konkrečią paciento būklę, pasitelkiant gydytojo patirtį ir įvairias pažangias technologijas.

All-on-4: visi dantys ant keturių implantų

Tiems, kurie prarado visus ar didžiąją dalį dantų, „PAPADENT“ klinika Vilniuje siūlo pažangią All-on-4 metodiką – vieną populiariausių sprendimų šiuolaikinėje dantų atkūrimo praktikoje. Ši inovatyvi metodika leidžia atkurti visą vieno žandikaulio dantų eilę, panaudojant vos keturis implantus. „Šis metodas ypač naudingas pacientams, kurių žandikaulio kaulas yra išretėjęs, nes implantai sriegiami specialiais kampais, efektyviai išnaudojant stipriausias kaulo zonas. Dažnai tai leidžia išvengti kaulo priauginimo, todėl gydymas yra greitesnis, mažiau invazyvus ir ekonomiškesnis“, – aiškina gydytojas Tomas Stumbrys.

Greitesnis protezavimas

Viena iš išskirtinių All-on-4 metodo savybių – galimybė laikiną protezą pagaminti ir pritvirtinti per 24 valandas po operacijos. „Vos per vieną dieną pacientas jau turi naują, estetiškai atrodančią ir funkcionalią šypseną“, – pabrėžia gydytojas. Laikinas protezas suteikia galimybę kramtyti ir džiaugtis gyvenimo pilnatve iš karto, o galutiniai protezai, pasižymintys dar didesniu patvarumu ir estetiška išvaizda, pagaminami per keletą mėnesių po pilno gijimo proceso.

Kodėl verta į Vilnių atvykti dėl All-on-4

Nepaisant to, kad klinika įsikūrusi Vilniuje, pacientai iš Kauno dažnai renkasi „PAPADENT“ dėl profesionalumo, patyrusių specialistų komandos ir naudojamų pažangiausių technologijų. Be to, „PAPADENT“ klinika pasižymi individualiu požiūriu į kiekvieną pacientą, užtikrindama, kad gydymo planas atitiks konkrečius poreikius ir lūkesčius. Atstumą tarp Vilniaus ir Kauno, maždaug pusantros valandos kelionės, pacientai vertina kaip nedidelį kompromisą už suteikiamą paslaugų kokybę ir pasiektą rezultatą. Klinikoje taikomi inovatyvūs sprendimai leidžia ne tik atkurti šypseną, bet ir sugrąžinti gyvenimo džiaugsmą per minimalų laiką.

Gydymo eiga ir pasiekiami rezultatai

Pasiruošimo procesas apima išsamią diagnostiką – pradedant kompiuterine tomografija, kuri tiksliai įvertina žandikaulio būklę, ir baigiant individualių protezų gamybos planavimu. Tokiu būdu užtikrinama ne tik estetiška, bet ir funkcionali šypsena. Šie sprendimai skirti tam, kad pacientas galėtų mėgautis rezultatais, kurie atitinka tiek funkcinius, tiek estetinius lūkesčius. Ilgalaikio patikimumo ir profesionaliai atliktos procedūros garantija – tai dar viena priežastis, kodėl pacientai renkasi kelionę į Vilnių iš Kauno dėl All-on-4 gydymo.

Individuali protezų gamyba

Galutiniai All-on-4 sistemos protezai gaminami pagal kiekvieno paciento individualius poreikius ir pageidavimus. Jie gali būti pagaminti iš įvairių medžiagų – nuo estetiško akrilo iki ilgaamžiško cirkonio. Pasitelkiant skaitmenines technologijas, tokias kaip intraoralinis skenavimas ir kompiuterinė tomografija, sukuriami itin tikslūs žandikaulio modeliai. Šie modeliai užtikrina, kad protezas idealiai tiktų pacientui ne tik išvaizda, bet ir funkcionalumu.

„Svarbiausia, kad tiek laikini, tiek galutiniai protezai būtų ne tik estetiški, bet ir funkcionalūs, atlaikytų kasdienes apkrovas ir garantuotų komfortą. All-on-4 yra sprendimas, kuris ne tik atstato šypseną, bet ir padeda atgauti visavertį gyvenimo džiaugsmą“, – apibendrina T. Stumbrys.

Kodėl „PAPADENT“?

„PAPADENT“ klinika Vilniuje – tai ne tik modernios technologijos ir aukščiausios kokybės medžiagos. Tai – ilgametę patirtį turinčių specialistų komanda, pasiryžusi padėti kiekvienam pacientui susigrąžinti prarastą šypseną. „Mes suprantame, kad dantų implantacija yra rimtas sprendimas, todėl skiriame daug dėmesio kiekvienam pacientui, atsakome į visus rūpimus klausimus ir sudarome individualų gydymo planą. Mūsų tikslas – kad kiekvienas pacientas

jaustųsi saugiai, komfortiškai ir pasitikėtų mūsų komanda“, – sako gydytojas Tomas Stumbrys.

Ženkite pirmąjį žingsnį gražios šypsenos link!

Jei svajojate apie gražią šypseną ir visavertį gyvenimą be apribojimų, nedvejokite – kreipkitės į „PAPADENT“ odontologijos kliniką Vilniuje. Čia jūsų laukia profesionali komanda, modernios technologijos ir jauki aplinka. Kartu mes rasime geriausią sprendimą jūsų individualiai situacijai. Registruokitės konsultacijai jau šiandien ir ženkite pirmąjį žingsnį gražios šypsenos link!