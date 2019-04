Kiekvienam KU studentui – studijų pusmetis užsienyje

Jau šiandien Klaipėdos universitete sudarytos plačios tarptautiškumo plėtros galimybės.

„Kuriame paramos ir skatinimo sistemą, kuri leistų palaipsniui įdiegti praktiką, kad kiekvienas KU studentas bent pusmetį studijuotų užsienyje. Pasinaudodami „Erasmus+“ programa, KU studentai gali praleisti iki vienerių studijų metų studijuodami užsienio universitetuose ir atlikdami praktiką užsienio įmonėse“, – teigė KU Studijų prodekanė dr. Sonata Mačiulskytė.

Išvykti studijų ar praktikos gali tiek bakalauro, tiek ir magistrantūros studijų studentai. O tas laikotarpis užsienyje užskaitomas kaip sudedamoji studijų KU dalis.

„Visi studento parsivežti kreditai ir įvertinimai gauna visišką akademinį pripažinimą. Turime tokių partnerių (šalių ir aukštųjų mokyklų), su kuriomis yra užsimezgęs ilgalaikis visapusiškas bendradarbiavimas ir kuriose yra aukštas studijų lygis, tai, pavyzdžiui, Nyderlandai, Belgija, Skandinavijos šalys“, – dėstė dr. S. Mačiulskytė.

311 universitetų

KU studentai gali rinktis net iš 311 aukštųjų mokyklų, esančių tokiose šalyse kaip Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Ispanija, Islandija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Makedonija, Malta, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Turkija, Vengrija, Vokietija.

„Universitetų yra daug, jie stiprūs skirtingose studijų srityse, todėl kokią šalį ir kokį universitetą pasirinkti dalinėms studijoms, geriausiai studentui gali patarti jo studijuojamos programos dėstytojai“, – sakė dr. S. Mačiulskytė.

Visiems, vykstantiems į „Erasmus+“ mainų programą, skiriama stipendija. Jos dydis priklauso nuo šalies, į kurią vykstama studijuoti.

„Paprastai studentai iš gautos stipendijos susimoka už kelionę, apgyvendinimą, pragyvenimą. Dažniausiai universitetai siūlo apsistoti savo bendrabučiuose. KU studentai mainų programai renkasi pietų šalis. Tarp populiariausių universitetų: University of Rijeka Kroatijoje, University of Huelva ir Universidad de Cadiz Ispanijoje, University of Pardubice Čekijoje“, – teigė KU Studijų tarptautiškumo vyresnioji specialistė Dalia Želvytė-Mockuvienė.

Studentų patirtis

Kasmet mainų programoje dalyvauja per 200 KU studentų. Jų žodžiais, tai puiki galimybė ne tik susirasti draugų iš įvairiausių pasaulio kampelių, bet ir puikus būdas pakeliauti, pažinti kitas kultūras, patobulinti užsienio kalbą ir, žinoma, įgyti gyvenimiškos patirties.

Kai kurie studentai mainų programoje dalyvauja ne po vieną kartą.

„Pirmiausia studijos užsienyje padėjo labiau pasitikėti savimi ir tapti savarankiškesnei. Jau nekalbant apie pagerėjusius bendravimo įgūdžius užsienio kalba. Taip pat suteikė galimybę pažinti ir pakeliauti po Turkiją, kurios labai turtinga gamta ir istorija. Pirmą kartą pagal „Erasmus+“ programą išvykau pirmame magistrantūros studijų kurse. Tuo metu, kaip ir dabar, vykau į Turkijoje esantį Stambulo universitetą. Pasirinkau jį, nes norėjau pažinti kitą, mums dar gan tolimą, kultūrą. Taip pat buvo smalsu sužinoti, kokia ten studijų kokybė, mokymo metodai“, – pasakojo KU ekologijos ir aplinkotyros magistrantūros studijų programos antro kurso studentė Ilona Šakurova.

Europos Sąjungos studentų mainų programos „Erasmus+“ poveikio tyrimo duomenimis, tarptautinės patirties įgiję absolventai dvigubai rečiau patiria ilgalaikį nedarbą, o praėjus penkeriems metams po universiteto baigimo jų nedarbo lygis yra 23 proc. žemesnis.

Užsienyje studijuojantys ar besistažuojantys jaunuoliai ne tik įgyja konkrečios studijuojamos srities žinių, bet ir pagerina svarbiausius universaliuosius gebėjimus.