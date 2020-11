KONFERENCIJA „FORMULĖ: VERSLI IR LAIMINGA. TINKLE“

Pardavimų stratego, verslininko, Artimųjų Rytų eksperto, knygos „500 dienų su Saudo Arabijos princu“ autoriaus Tomo Kriščiūno pranešimas „Aiškumas ir Smalltalk InShaAllah“ bus apie pokalbio užmezgimą bei kur ir kaip geriausia tai daryti.

FITIN personalo verslo partnerė, komandų santykių specialistė, Kauno verslo moterų tinklo tarybos narė, Kauno PPA rūmų tarybos narė dr. Rūta Klimašauskienė bei DMCONSULTING procesų ir kokybės valdymo konsultantė, Krizių valdymo praktikė, Kauno verslo moterų tinklo narė Deimantė Mitkuvienė pasidalins įžvalgomis apie (ne)veikimą krizės metu. „Krizių metu išryškėja nemažai prieštaravimų. Dažnai yra akivaizdu, kaip svarbu imtis veiksmų krizės akivaizdoje, tačiau girdime „dabar tiek daug darbo, gal prie šio klausimo grįšime kažkada vėliau, kai viskas nurims“. Diskutuokime kartu, kokius prieštaravimus pastebime vertindami krizę procesiniu ir žmogiškuoju aspektais. Aktualu? O gal jau atsibodę? Dar vienas prieštaringas klausimas.“,- sako pranešėjos.

Konsultantas, #rinkodarosguru laidos autorius ir vedėjas, LiMA valdybos narys Giedrius Juozapavičius pranešimu „Nauja realybė. Kaip technologijos keičia verslo ir vartotojų poreikius?“ atsakys į klausimus ar technologijos valdo mus ar jas valdome mes? Ar pokyčiai gimdo progresą ar gramzdina mus į beprotišką rutiną? Bei kaip keičiasi mūsų poreikiai naujoje realybėje.

Pastaruoju metu labai daug diskutuojama apie organizacijų sparčią kaitą: kaip jos veikia, kaip keičiasi vadybos formos, darbo vieta, darbuotojas. Ir tuo abejoti neverta, jei giliau stebi organizacijų pokyčius per pastaruosius 10, o gal net tik 5 metus. Tačiau, kas iš tikrųjų jose keičiasi? O dar svarbiau, kas labiausiai pasikeis per artimiausius 5 ar 10 metų? Kokių gebėjimų reikės darbuotojams ateities organizacijose? Apie tai bus psichologo ir elgsenos ekonomisto, UAB „Confinn“ bendraįkūrėjo ir vadovo Dainiaus Baltrušaičio pranešimas „Kaip pasikeis organizacijos per ateinančius 5 ar 10 metų? Ko mokyti vaikus šiandien arba kokių gebėjimų reikės rytdienos organizacijoje?“

Kūrybiškumas tampa pagrindine XXI amžiaus kompetencija. Kas yra kūrybiškumas versle? Kaip galima ugdyti kūrybinį mąstymą? Kur ir kaip semtis naujų idėjų, kai atrodo jog išeities nėra? Apie tai kaip atrasti naujas idėjas, kai atsiduriame akligatvyje kalbės CreativityLab įkūrėja bei kūrybos vadovė, Rytų Anglijos Universiteto dėstytoja Dr. Ieva Martinaitytė.

UAB „Arkietė“ komercijos direktorės Viltės Kačerauskaitės ir What about agentūros vadovo Mantvydo Leknicko pranešimas „Pokyčiai versle = Pokyčiai marketinge“ žada atskleisti kaip konstruoti stiprų brendą, kaip jį atnaujinti iš esmės ir kurie elementai svarbiausi bei kaip įgyvendinti pokyčius viduje ir kaip juos iškomunikuoti.

Vis išgirstame, kaip politikai ar kiti viešieji asmenys skundžiasi, kad visuomenė juos ne taip suprato. Renginiuose pasitaiko, kad žmonės ima žiovauti, jei kalbėtojas nykus. Apie tai, ką daryti, kad būtumėte išgirsti ir suprasti, o auditorija – ne tik kad neužmigtų, bet dar ir būtų pakylėta, LRT RADIJO žurnalisto, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektoriaus pranešimas „Viešasis kalbėjimas: kaip neužmigti ir būti išgirstam?“

Pranešimus apibendrins Kauno verslo moterų tinklo vadovė, UAB „Linolitas“ direktorė Saulė Motiejūnienė.

Kviečiame registruotis ir aktyviai dalyvauti nemokamoje nuotolinėje konferencijoje „FORMULĖ: VERSLI IR LAIMINGA. TINKLE“. Registracija čia: https://bit.ly/2TcJdvG. Daugiau informacijos: https://bit.ly/3dL5GcR