Specialistai pataria: rudenį kompostu praturtinta dirva pavasarį bus derlingesnė

Kompostas pavasarį ir rudenį - skirtinga nauda dirvai
Komposto poveikis pavasarį yra greitas ir akivaizdus – jis padeda daigams prigyti, o dirvai suteikia reikalingo purumo bei maistinių medžiagų. Rudenį įmaišytas kompostas veikia kitaip: per žiemą saugo maistingąsias medžiagas ir gerina dirvos struktūrą.
„Šaltuoju metų laiku mikroorganizmų veikla komposte sulėtėja, bet nesustoja – jie toliau lėtai skaido organines medžiagas. Tuo metu kompostas veikia kaip saugykla: jame išsaugomos maistinės medžiagos, kurios neišplaunamos taip greitai. Todėl pavasarį augalai turi paruoštą rezervą.“ – teigia Kauno RATC ekologė Renata Utyrienė. Vos tik atšilus, jie randa gyvybingą pagrindą augti, o dirvožemis būna turtingesnis ir atsparesnis.
Kita svarbi komposto funkcija – apsauginė. Ant dirvos paviršiaus paskleistas komposto sluoksnis padeda palaikyti stabilesnę temperatūrą ir sumažina įšalo gylį, todėl šaknys apsaugomos nuo staigių šalčių. „Kompostas taip pat mažina dirvožemio eroziją, o ilgesniu laikotarpiu organinės medžiagos virsta humusu. Jame sukaupti anglies junginiai išlieka dirvoje ilgą laiką – tai ne tik gerina dirvos struktūrą ir derlingumą, bet ir padeda mažinti anglies dioksido išsiskyrimą į atmosferą.” – komposto panaudojimo šaltuoju sezonu naudą aiškina Kauno RATC specialistė.
Kauno RATC kompostas – kiekvienam besirūpinančiam savo sodu ar daržu
Norintys pasirūpinti dirvos derlingumu, turėtų nepamiršti kokybiško komposto. Kiekvienai Kauno RATC žaliųjų atliekų aikštelėje pagaminto komposto partijai atliekami specialūs kokybės tyrimai, užtikrinantys, kad jis būtų saugus ir tinkamas naudoti tiek daržams, tiek gėlynams ar vejoms. Tyrimų rezultatai patvirtina, kad Kauno RATC komposte gausu augalams reikalingų medžiagų – azoto, fosforo, kalio bei kitų mikroelementų, todėl jis ne tik praturtina dirvožemį, bet ir padeda palaikyti ilgalaikį jo derlingumą.
Kauno RATC kompostas prieinamas tiek gyventojams, tiek įmonėms. Tonos kaina – 12 eurų be PVM. Palyginti su parduotuvėje parduodamu supakuotu kompostu, jo kaina aikštelėje apytikriai apie 8 kartus mažesnė. Tiesa, kompostas parduodamas nesupakuotas, todėl perkant mažesnį kiekį reikia pasirūpinti maišais, o didesnį – tinkamu transportu ar priekaba.
Kauno ir Kauno rajono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse atsiskaityti galima tik banko kortele, o Kėdainių rajone (Zabieliškio k.) – ir grynaisiais pinigais. Prieš atvykstant rekomenduojama paskambinti į aikštelę ir pasitikslinti, ar tuo metu yra reikiamas komposto kiekis. Didesnius komposto kiekius pakrauna aikštelės operatoriai, todėl rekomenduojama iš anksto susitarti dėl patogaus pakrovimo laiko.
Kompostas parduodamas šiose Kauno RATC žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse:
Kaune - Nemajūnų g.15A
Kauno r. - Juozapavos k. 1, Vandžiogalos sen.
Kėdainių r. - Liepų g. 16, Zabieliškio k.
Daugiau informacijos apie aikštelių darbo laiką ir kontaktus - Kauno RATC internetinėje svetainėje https://kaunoratc.lt/zaka/
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